Lenovo Yoga Slim 6 : Le PC Portable Parfait pour la Saint-Valentin

Profitez de l'offre exceptionnelle sur Amazon pour le Lenovo Yoga Slim 6, un PC portable ultra-compact, performant et élégant. Doté d'un écran OLED 14 pouces, d'un son Dolby Atmos et d'un clavier rétroéclairé, il répondra à tous vos besoins, qu'il s'agisse de travail, de divertissement ou de jeux légers. Profitez de la livraison gratuite et du délai de retour de 30 jours d'Amazon.

Alors que les soldes d'hiver ont pris fin début février, les acteurs du e-commerce en France ne baissent pas la cadence. Tous proposent en ce moment des offres à l'occasion de la Saint-Valentin . Ainsi, on peut voir Cdiscount, Fnac ou bien encore Boulanger afficher des promotions qui valent plus le coup les unes que les autres sur leurs sites respectifs. En tant que numéro un du e-commerce en France, Amazon est lui aussi très actif.

Smartphones, tablettes, Fire TV Stick, il brade de nombreuses références à des tarifs parfois encore plus avantageux que lors du Black Friday. Par exemple, au rayon informatique, il propose un PC portable Lenovo aux prix jamais vus. L'économie est considérable, puisqu'elle vous permet de profiter d'une remise immédiate de -35% sur ce modèle aux arguments convaincants. Si c'est la première fois que vous commandez sur Amazon, sachez que vous avez tout un tas d'avantages inclus avec votre achat. Pour commencer, la livraison se fait en quelques jours seulement, gratuitement. Ensuite, Amazon se démarque de ses rivaux avec son délai de retour de 30 jours, qui permet de renvoyer les produits et recevoir en contrepartie leur remboursement. Ce qui est bien mieux que les marchands en ligne français qui se contentent de 14 jours seulement. Enfin, le PC portable Lenovo qu'il propose au prix le plus bas jamais observé vient avec sa garantie constructeur de deux ans. En somme, c'est comme si vous l'aviez acheté sur le site officiel de la marque, mais pour bien moins cher. Si vous vous êtes fixé un budget ne dépassant pas les 700 euros pour l'achat d'un PC portable, et que vous cherchez un modèle ultra compact, performant, léger et facile à transporter, le Lenovo Yoga Slim 6 est un modèle à prendre en considération. En effet, ce dernier propose un design en aluminium Mysti Grey, avec un châssis fin, et un poids contenu de seulement 1,35 kg. Plutôt récent, il est disponible sur le marché depuis le printemps 2024, et offre une excellente expérience utilisateur au quotidien. Commençons par son écran OLED de 14 pouces de définition 1 920 x 1 200 pixels, qui prend en charge Dolby Vision, pour une qualité d'image irréprochable, avec notamment des noirs infinis, ainsi que la gamme colorimétrique DCI-P3, entièrement couverte. Aussi, le Lenovo Yoga Slim 6 est doté de quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos, pour une immersion sonore d'excellente qualité. En bref, que vous soyez particuliers, étudiants ou professionnel, le Yoga Slim 6 pourra répondre à tous vos besoins. Création de projets, édition de photos et montage vidéo, streaming vidéo (Disney+, Disney, Max, etc.) et musical (Spotify, Deezer), il coche absolument toutes les cases. Même pour le jeu il fera l'affaire, à condition de faire quelques concessions sur les détails graphiques, et de jouer à des titres qui ne demandent pas trop de ressources dans ce domaine, puisqu'on retrouve une simple puce Intel Iris Xe, intégrée directement au processeur, et non un carte dédiée. Pour les jeux AAA, il n'est clairement pas à la hauteur. En revanche, il peut gérer en 1080p (30-60 FPS) les jeux 2D indépendants comme Hades, Death’s Door, Stardew Valley, Celeste. Ou bien encore les titres rétro/émulation (SNES, PS1, Game Boy Advance via émulateurs). Par ailleurs, le Lenovo Yoga Slim 6 est doté d'un clavier AZERTY français rétroéclairé, et vient aussi avec une webcam infrarouge permettant de déverrouiller son écran via Windows Hello, le tout d'un simple regard. Et grâce à sa robustesse de niveau miliaire MIL-STD 810H et son châssis en aluminium, vous pourrez l'utiliser dans toutes les conditions, sans risque de l'abîmer. Il est équipé d'un processeur Intel Core i5-13500H, de 16 Go de RAM en DDR5 – mais aussi un stockage SSD NVMe de 512 Go, pour vos fichiers, jeux et applications. Autrement, la charnière du Lenovo Yoga Slim peut s'ouvrir à 180°, ce qui permet de faire des présentations à vos équipes en toute simplicité. Et pour passer des appels vidéo avec une excellente qualité, vous avez une webcam couplée à un microphone capable d'isoler les sons ambiants, de façon à ce que votre interlocuteur vous entende parfaitement. Cette caméra infrarouge sert également à se connecter par reconnaissance faciale, via Windows Hello. Si vous êtes habitué à utiliser votre PC portable en conditions nocturnes, vous apprécierez le fait que son clavier AZERTY en français soit rétroéclairé. La connectique est plutôt bonne, notamment pour un ultra-portable. Dans le détail, elle comprend deux ports USB-C 4 (prenant en charge Thunderbolt 4), un port HDMI et un port USB 3.0. Sans oublier la présence du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 qui viennent parfaire le tout. Pour conclure, vous pourrez profiter du système d'exploitation Windows, qui propose un UX moderne et épuré, et depuis lequel il est possible de profiter de tout un tas de fonctionnalités, dont certaines basées sur l'IA. Pour ce, on peut confirmer que ce Lenovo Yoga Slim 6 est parmi les meilleurs PC portables disponibles sur le marché en 2025





