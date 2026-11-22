Découvrez l'offre exclusive Back Market du 22 novembre : le PC Lenovo ThinkPad L13 G2 reconditionné est proposé à 273 euros au lieu de 1 327 euros. Analyse de cette opportunité.

L'offre promotionnelle de Back Market mise en avant le 22 novembre propose une économie significative sur l'équipement informatique. Le PC portable Lenovo ThinkPad L13 G2 reconditionné est désormais disponible à un prix attractif de 273 euros. Cette vente représente une baisse drastique par rapport au prix de vente initialement annoncé de 1 327 euros pour le modèle neuf.

Spécifications techniques et performances

Le modèle Lenovo ThinkPad L13 G2 reconditionné repose sur une architecture matérielle robuste conçue pour la productivité quotidienne. L'appareil intègre un processeur Intel Core i5 de 11e génération disposant de quatre cœurs de traitement. Cette configuration est couplée à une mémoire vive de 8 Go de RAM pour assurer la fluidité des tâches multi-fenêtres.

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Le stockage est assuré par un disque SSD de 256 Go, garantissant des temps d'amorçage rapides. Cet ensemble de composants permet une utilisation efficace pour la bureautique, la navigation internet, le streaming multimédia et les visioconférences professionnelles. Le châssis de la gamme ThinkPad est réputé pour sa durabilité face à un usage intensif.

Qualité d'affichage et ergonomie

L'écran de 13,3 pouces offre une résolution Full HD avec une dalle de type IPS. Cette technologie garantit des angles de vision larges, facilitant le partage de contenu lors de réunions ou de présentations à plusieurs. Le design privilégie la portabilité sans sacrifier la luminosité de l'affichage.

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Le clavier rétroéclairé constitue un atout majeur pour les utilisateurs effectuant des travaux nocturnes. Il permet une frappe confortable et précise, que ce soit au domicile ou lors de déplacements professionnels dans un train. La connectique complète inclut des ports USB-C et USB-A pour l'ajout de périphériques comme une souris, une clé USB ou une imprimante.

Connectivité et outils numériques

L'équipement prend en charge les standards de communication Wi-Fi et Bluetooth pour une connectivité sans fil fiable. Une webcam et un micro sont intégrés pour les communications audio et vidéo. Ces fonctionnalités rendent l'appareil adapté aux cours à distance, aux appels familiaux et aux réunions d'équipe.

Le terminal convient aux étudiants rédigeant un mémoire, aux familles gérant le foyer numérique et aux professionnels en déplacement. Le rapport qualité-prix est renforcé par la requalification du produit qui garantit des standards techniques élevés. Le prix final de moins de 300 euros rend cette acquisition accessible à un large public.

Comparaison des offres technologiques

Back Market met également en avant d'autres promotions sur ses catalogues de produits électroniques. Parmi les modèles cités, l'iPhone 16 est proposé à 580 euros au lieu de 869 euros. Le smartphone haut de gamme iPhone 17 Pro est quant à lui affiché à 981 euros au lieu de 1 389 euros.

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Les tablettes Apple bénéficient également de réductions notables. L'iPad Air 6 est disponible à 539 euros contre 719 euros, tandis que l'iPad Pro est proposé à 879 euros au lieu de 1 219 euros. Le Samsung Galaxy S25 Ultra affiche une baisse de prix passant de 1 460 euros à 717 euros.

Le marché des smartphones propose aussi des opportunités avec l'iPhone 15 Plus à 440 euros et le Xiaomi Redmi Note 14 Pro à 251 euros. Ces tarifs reflètent une stratégie de liquidation de stocks ou de promotion ciblée pour stimuler les ventes. La plateforme centralise ces offres pour une comparaison directe des économies réalisées par les consommateurs.