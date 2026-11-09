Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 à 899,99 € chez Amazon pour le Black Friday

Le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 profite du Black Friday sur Amazon pour passer à 899,99 €. Découvrez les performances du PC portable professionnel et ses spécifications techniques.

Le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5, un ordinateur portable professionnel lancé en 2023, voit son prix chuter significativement sur la plateforme Amazon dans le cadre du Black Friday. Cette offre commerciale abaisse le tarif de cette machine robuste à 899,99 euros, une réduction majeure par rapport au prix conseillé de 1 459 euros. Ce modèle spécifique est équipé d'un processeur Intel Core i5-1335U, accompagné de 16 Go de mémoire vive et d'un disque SSD de 512 Go.

Performance bureautique et connectique étendue

Cette configuration matérielle est particulièrement adaptée aux professionnels effectuant quotidiennement du traitement de texte, de la gestion de tableurs et des visioconférences. Le processeur Intel Core i5-1335U dispose de dix cœurs, dont deux cœurs performants capables d'atteindre 4,6 GHz, assurant un multitâche fluide. La mémoire vive combine 8 Go soudés à la carte mère et un emplacement SO-DIMM libre, permettant une extension jusqu'à 40 Go de RAM. Cette évolutivité distingue le Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 de nombreux concurrents dont la mémoire est entièrement fixe.

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La connectique est complète pour éviter l'utilisation d'adaptateurs au quotidien. L'appareil intègre un port Thunderbolt 4 compatible avec une station d'accueil, un port HDMI 2.1, deux ports USB-A, un port USB-C et une prise Ethernet. Un second emplacement M.2 accueille un deuxième SSD pouvant atteindre 1 To selon les spécifications de Lenovo. Le châssis en aluminium a été soumis aux tests de résistance MIL-STD-810H pour garantir sa durabilité en environnement professionnel exigeant.

Qualité d'affichage et autonomie du modèle

L'écran de 14 pouces affiche une résolution de 1 920 x 1 200 pixels au format 16:10, offrant plus de lignes de texte qu'un écran Full HD standard, ce qui est avantageux pour les tableurs. Cependant, cet écran reste le point faible du dispositif, couvrant seulement 45 % de l'espace colorimétrique NTSC et limitant l'utilisation à la retouche photo ou au montage vidéo. La luminosité de 300 nits peut également s'avérer insuffisante pour un travail fréquent en extérieur.

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En matière d'autonomie, la batterie d'une capacité de 57 Wh se situe légèrement en dessous du repère de 60 Wh retenu par les comparatifs techniques. Bien que le modèle ne vise pas l'autonomie longue durée des ultraportables haut de gamme, il permet un usage nomade raisonnable. Le ThinkPad E14 Gen 5 pèse 1,43 kg et mesure 18 mm d'épaisseur, le rendant facile à transporter dans un sac standard pour les télétravailleurs et les étudiants.

Comparaison avec la génération 8 et support à long terme

Lenovo commercialise actuellement la huitième génération du ThinkPad E14, le ThinkPad E14 Gen 8, à partir de 1 599 euros. Ce modèle plus récent intègre un processeur Intel Core Ultra 5, une batterie de 48 Wh et une option d'écran 2,8K à 120 Hz avec Wi-Fi 7. Malgré ces avancées, le Gen 8 conserve par défaut une dalle à 45 % NTSC. Le Gen 5 offre ainsi un rapport qualité-prix intéressant pour la bureautique pure, avec une mémoire de 16 Go et une batterie proche des standards recommandés de 60 à 70 Wh.

Lenovo assure le support technique du ThinkPad E14 Gen 5 jusqu'à la fin de l'année 2029, garantissant la longévité de l'investissement. Windows 11 Pro est préinstallé sur la machine, accompagnée d'une webcam Full HD avec cache physique, d'un capteur infrarouge pour Windows Hello et d'un lecteur d'empreintes digitales dans le bouton d'alimentation. Une puce TPM 2.0 assure également la sécurité des données. Cette remise sur le site Amazon ne reflète pas nécessairement le prix de marché réel des derniers mois, mais constitue une opportunité pour les utilisateurs nécessitant une machine solide sans viser l'entrée de gamme ultramoderne.