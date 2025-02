Lénie, favorite de Danse avec les stars : 'Je veux gagner !'

Lénie, ancienne candidate de la Star Academy, vise la victoire dans Danse avec les stars. Elle partage ses impressions sur sa participation à l'émission et met en avant son expérience passée face à la pression de la compétition. Elle a été surprise par le soutien de ses anciens camarades de la Star Academy lors du premier prime.

Lénie a fait son entrée dans l'émission Danse avec les stars le 7 février dernier et a rapidement émergé comme une favorite pour la saison. Dans le dernier numéro de Ciné Télé Revue, paru jeudi 13 février, l'ancienne candidate de la Star Academy a partagé ses impressions sur sa participation à l'émission de danse de TF1. Elle a déclaré être ravie de pouvoir se concentrer pleinement sur la danse, une passion qu'elle a déjà explorée pendant sa période à la Star Ac.

Avec son partenaire Jordan Mouillerac, Lénie aspire à aller le plus loin possible dans la compétition. Elle n'hésite pas à affirmer son ambition de remporter le titre, ce qui serait un accomplissement incroyable pour elle. Lénie met en avant un atout majeur : son expérience passée face à la pression d'une compétition intense, une épreuve qu'elle a traversée pendant son séjour à la Star Academy. Elle souligne l'importance de la discipline et de la gestion du stress, des leçons précieuses acquises lors de cette aventure. Son seul crainte est de se blesser, car elle est déterminée à profiter pleinement de cette expérience.Le premier prime de Danse avec les stars a été marqué par une belle surprise pour Lénie. Ses anciens camarades de la Star Academy, Malika Benjelloun, Lucie Bernadoni, Axel et Candice, sont venus la soutenir et la féliciter. Lénie a été émue par cette démonstration d'affection et de soutien. Les anciens amis ont exprimé leur fierté pour Lénie, tandis qu'elle les a remerciés pour leur présence et leur encouragement





