Léni Amokrane : le fils de Zebda trace sa propre voie trapolitique

À 24 ans, Léni Amokrane, fils de Mouss et neveu de Hakim du groupe Zebda, sort son premier album 'South Magazine' et se produit à la Fête de la musique à Toulouse. Portrait d'un jeune rappeur engagé au style trapolitique.

PORTRAIT. À 24 ans, Léni Amokrane trace son propre chemin musical tout en assumant l'héritage de sa famille, liée au groupe Zebda . Auteur-compositeur-interprète, il mêle trap, punk et guitares dans un style qu'il qualifie de 'trapolitique', porté par des textes engagés sur la société, le climat ou les inégalités.

Après la sortie de son premier album en mars 2026, 'South Magazine', il poursuit son ascension sur scène, notamment lors de la Fête de la musique aux Izards ce dimanche à Toulouse. Il aime son époque, la jeunesse, la mode, mais cela ne l'empêche pas de jeter sur le monde un œil critique et vigilant.

Fils de Mustapha (Mouss) et neveu de Hakim, fondateurs avec Magyd Cherfi du groupe Zebda en 1985, Léni Amokrane fait depuis 2024 ses premiers pas sur scène. Natif des Minimes, il est titillé par sa passion pour la musique dès la sortie du lycée : 'La pandémie du Covid a confirmé cette envie musicale, explique-t-il. Un plaisir personnel et une envie de partage.

' Encouragé par ses amis, il poste ses chansons sur les réseaux sociaux dont les commentaires l'incitent à poursuivre dans cette voie. Depuis son enfance, Léni est baigné dans un quotidien qui rime avec musique.

'En 2024, j'ai organisé des petits concerts dans des bars de Toulouse et quelques événements en plein air, avec des retours toujours positifs. ' Il connaît un beau succès au Finistère : 'J'ai vu, ailleurs qu'à Toulouse, le bonheur du public pour ma musique et mes textes. ' La même année, il assure la première partie du groupe de hip-hop Ministère A.M.E. R. : '2024 a vraiment été une année faste et décisive pour moi, assure le jeune rappeur.

Elle m'a conforté dans le choix de ce métier. L'émotion générée me rappelait celle de mon père sur scène.

' En mettant ses pas dans ceux de sa famille, Léni devient évidemment le fils de, et le neveu de... 'J'ai parfois eu droit à des moqueries, évidemment, se souvient-il. Mais tout cela a été compensé par le groupe Zebda, qui a tant été aimé des jeunes. C'est un groupe engagé et militant mais jamais violent.

Mon père et mon oncle ont toujours vécu, malgré leur succès, aux Minimes. Il n'y a jamais eu de décalage. D'ailleurs, ma famille est un soutien indéfectible.

' Jouer dans une institution est 'un grand bonheur'. Le grand pas est franchi en mars 2026 avec la sortie de son premier album de sept titres, 'South Magazine', disponible en streaming sur toutes les plateformes. Là aussi, une joie 'populaire' pour Léni, dont les textes engagés s'inspirent de sa vision du monde et de son quotidien : 'Je parle de mon ressenti, de mes amis.

De la violence, du climat, des espèces disparues, des inégalités encore trop fortes entre hommes et femmes. Je suis très féministe, comme beaucoup de jeunes de ma génération.

' Il ajoute : 'La musique est pour moi une page blanche sur laquelle je me livre. ' Lui aussi a connu le doute : 'La jeunesse a du mal à s'aimer, à savoir ce qu'elle veut. En fait, elle cherche sa place dans un monde chaotique. J'ai aussi connu tout cela, mais la musique m'a aidé.

Comme un pansement, elle a apaisé mes questions. J'espère aujourd'hui apporter le même ressenti aux autres.

' Résolument dans son époque, Léni aime la mode mais se préoccupe de l'environnement : 'Je n'achète qu'en fripes des vêtements recyclés. En cédant aux gestes compulsifs, on s'éloigne des vraies valeurs.

' Soucieux également de la politique, il s'inquiète de la montée des extrêmes, sources pour lui d''intolérance envers la différence'. Lorsqu'il n'écrit pas, il fait du sport : 'J'aime les installations sportives installées un peu partout dans la Ville. Ce sont des lieux de rencontres qui aident les plus timides à pratiquer.

' Son rêve ? Créer son groupe avec des amis : 'Zebda a été dissous en 2015, mais mon père et mon oncle continuent les concerts. La musique est une affaire de famille. Notre tempo quotidien !





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Léni Amokrane Zebda Trapolitique Album Toulouse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Les aventures de Tina' saison 4 : les boucliers de MarsTina et Mouss sont de retour pour une aventure inédite se déroulant cette fois-ci à Rome, où le duo fait face à une menace mystérieuse liée au dieu Mars et croise la route de figures historiques comme Jules César.

Read more »

Au Pérou, la destruction d’un géoglyphe millénaire est une “perte irréversible”La disparition, dans le nord-ouest du Pérou, d’un mystérieux tracé préhispanique, baptisé la “Triple Spirale”, a priori détruit par des squatteurs en représaill...

Read more »

La Boutique des Pyrénées trace la voie des cyclistesLa Maison de l'Histoire ouvre une échappée singulière dans la mémoire des Hautes-Pyrénées avec le Pyrénées Cycl'n Trip qui fête ses dix ans.

Read more »