Leindruck des geopolitischen aktuellen des Eurovision Song Contest | EURACTIV.TV

Une grande finale de l'Eurovision Song Contest est sur le point de se tenir ce samedi 16 mai à Vienne. Mais cet événement célèbre est la préoccupation des dernières semaines a été traversé par l'actualité géopolitique, en raison de la participation d'Israël, qui est souligne de critiques pour la guerre en Palestine. Pour Florent Parmentier, en Israël est considéré comme un minority release. Des manifestations ont lieu à Vienne actuellement pour soutenir la Palestine et Israël, afin d'assurer la sécurité. Parallèlement, Israël a exclu de la finale Irlandes, Pays-Bas, Espagne, Slovénie et les Islandes, sont aussi exclus de l'Eurovision cette année, tout en participant à la lutte pour la Palestine et Israël. Il est question d'un traitement différent des deux parties, mais il y a de nombreuses questions sans réponse.

Alors que la finale de la 70e édition de l'Eurovision se tient ce samedi 16 mai à Vienne, le concours est, plus que jamais, traversé par la géopolitique en raison de la participation d'Israël.

Florent Parmentier, docteur en science politique et co-auteur de l'ouvrage "Géopolitique de l'Eurovision", note que, avec l'excès de candidats, ce sont d'abord l'Irlande, les Pays-Bas, l'Espagne, la Slovénie et l'Islande qui ont claqué la porte en raison de la présence d'Israël, critiqué pour la guerre menée à Gaza en représailles des attaques du 7 octobre. Des manifestations propalestiniennes, mais aussi pro-israéliennes, ont été organisées à Vienne, où plusieurs centaines de policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité.

Sans toutefois remettre en question la participation d'Israël au concours - en la personne deFlorent Parmentier, le plus petit nombre de candidats depuis vingt ans - c'est la question du traitement différent des deux partis qui est la plus vive. Si l'un peut les éviter, pourquoi l'autre n'est-il pas considéré comme politique ? La pression de l'UE pour la participation d'Israël et son utilisation de la compétition pour polir son image y contribuent peut-être.

La participation peut devenir un moyen de polir son image, un instrument de soft power au moment où le pays est sous le feu des critiques en raison de la guerre à Gaza. Mais, dans le fond, seule une minorité de fans cherche à politiser l'Eurovision. La politisation vient surtout de l'extérieur - groupes sociaux, gouvernements, artistes





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurovision Song Contest Géopolitique De L'eurovision Participation D'israël War In Gaza Soft Power Treatment Different Solidarity

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marocain de la FIDH soutient la Palestine contre la normalisation, appelle à la résistance palestinienneAziz Rhali, président de la Fédération marocaine des droits humains et vice-président de la Fédération internationale des droits humains (FIDH), a publié une photo postée le 7 octobre 2023 sur son compte Facebook, appelant à un soutien permanent et inconditionnel à la résistance palestinienne contre la normalisation.

Read more »

Eurovision Song Contest 70th Anniversary: A Retrospective and NewsThis year's Eurovision Song Contest celebrates its 70th anniversary, with artists competing for creativity and defending their countries in front of nearly 4 billion viewers. Costumes, scenery, visual effects, technical means, and production: it's the most anticipated musical event of the year. Through a documentary made up entirely of archival footage, a retrospective of the prestigious musical competition is presented. This retrospective, which celebrates its 70th anniversary, compiles unforgettable hits and performances, using archival images. Ex-presenters, such as Denise Fabre, Cyril Féraud, Patrice Laffont (deceased in 2024), Dave, Patrick Sabatier, and Stéphane Bern... comment on the great moments, including performances by Marie Myriam, Céline Dion, Lara Fabian, and Amir. Cannes 2026: Pierre Niney in love, Isabelle Hupert and Catherine Deneuve reunited... The cast of the film 'Parallel Stories' caused a stir on the red carpet! (PHOTOS) The death of Sophie Garel: Laurent Ruquier pays a poignant tribute to the RTL figure who was 'a part of his life'Cyril Hanouna reveals his enormous salary for presenting the Morning Live on M6: 'I lived with 220 euros per month'.

Read more »

'Du bon côté de l'histoire' : Pedro Sanchez soutient la décision espagnole de boycotter l'Eurovision 2026Cinq pays ont décidé de ne pas participer à l'Eurovision dénonçant la présence d'Israël.

Read more »

Finale de l’Eurovision : “Les débats sur la participation d’Israël sont à leur paroxysme”Critiques et soutiens d’Israël se déchirent en raison de la présence de l’État hébreu à la finale du concours Eurovision de la chanson, à Vienne. Plusieurs mani...

Read more »