LEGO Star Wars Calendrier de l'Avent 2026 : 293 pièces et 34,99 euros

Découvrez le calendrier de l'Avent Star Wars 2026 de LEGO, une boîte décorative contenant 293 pièces et 7 véhicules à monter pour 34,99 euros.

La marque de jouets LEGO propose un calendrier de l'Avent Star Wars 2026 original pour les fêtes de fin d'année. Ce produit se présente comme une boîte debout accompagnée d'un grand plateau dépliant qui crée un décor avec des fenêtres numérotées. Chaque case révèle quotidiennement une surprise liée à la saga, incluant des personnages, des véhicules ou des références spécifiques.

Détails du produit et du mécanisme de découverte

Ce calendrier contient exactement 293 pièces LEGO conçues pour être assemblées à partir de l'âge de 6 ans. Les éléments découverts peuvent être librement combinés avec les pièces LEGO standards de la gamme. Le produit met en scène des personnages cultes tels que le Mandalorien et Yoda, vêtus de pulls de Noël pour l'occasion. Des animaux mythiques issus des films et des véhicules légendaires composent également le contenu des cases.

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Positionnement tarifaire et disponibilité du stock

LEGO propose cette édition au prix de 34,99 euros sur son site officiel. Les stocks fondent rapidement selon les observateurs, incitant les fans à acheter sans tarder. Sept véhicules sont inclus dans l'ensemble, nécessitant tous un montage avec plusieurs pièces. Parmi eux figurent un chasseur X-Wing aux couleurs de Noël et la navette du seigneur Vador.

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