LEGO Château de Poudlard 76419 : réduction de 53 euros pour ce set adulte

Le LEGO Château de Poudlard 76419 est à 116,99€. Ce set architectural complet de 2660 pièces inclut le lac et les serres. Découvrez les détails de cette offre Black Friday.

Le LEGO Château de Poudlard 76419 fait partie intégrante de la gamme LEGO for Adults, une collection dédiée aux amateurs recherchant une fidélité architecturale rigoureuse et une valeur de présentation durable. Ce set exclusif permet de recréer l'ensemble du domaine magique, bien au-delà de la simple structure du château. Le modèle intègre le lac Noir, les serres aux herbes magiques, plusieurs ponts et un environnement rocheux complexe.

Un diorama complet à 116,99 euros au lieu de 169,99

Le prix actuel de cette maquette s'élève à 116,99 euros, contre un tarif initial de 169,99 euros. Cette réduction immédiate représente une économie de 53 euros pour le consommateur. L'offre se distingue par l'accessibilité qu'elle offre pour un produit complexe que les collectionneurs ne rachètent généralement pas après son assemblage. Ce prix engageant positionne l'article comme un investissement attractif pour le marché du jouet de luxe.

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Les 2660 pièces structurent le domaine de Poudlard

La construction du LEGO Château de Poudlard repose sur un assemblage de 2660 pièces. Le set 76419 délivre un diorama architectural complet qui couvre les extérieurs et les intérieurs emblématiques de l'univers. Les zones internes incluent la Chambre des Secrets, la Salle des Potions et la Salle des Échecs. Ces éléments intérieurs sont directement inspirés de plusieurs films de la franchise cinématographique.

Les accessoires extérieurs ajoutent une richesse narrative considérable au modèle. Le vaisseau de Durmstrang, le carrosse de Beauxbâtons, le Saule Cogneur et la Ford Anglia sont reproduits avec précision. Ces pièces mobiles et statiques complètent la scène pour offrir un rendu visuel immédiatement exploitable pour l'exposition. La complexité du montage justifie la gamme cible.

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Dimensions et spécificités des figurines exclusives

Le modèle fini possède des dimensions de 35 centimètres de long, 25 centimètres de large et 21 centimètres de hauteur. Ces dimensions permettent une installation facile sur une étagère standard sans nécessiter de déplacement du mobilier existant. La notice papier et l'application LEGO Builder en trois dimensions facilitent la reprise de la construction à n'importe quel moment. Le support numérique évite toute perte de repères lors des interruptions de montage.

Une minifigurine d'architecte dorée exclusive accompagne le set. Une plaque nominative indiquant Hogwarts Castle complète la mise en scène finale. Contrairement aux sets classiques de la licence, ce modèle ne comprend aucune minifigurine des personnages principaux de Harry Potter. L'absence d'Hermione, Harry ou Ron Weasley privilégie la cohérence visuelle du décor. Le rendu architectural épuré assure que le bâtiment reste le sujet central de la présentation.

Contexte de l'offre et disponibilité limitée

Cette promotion s'inscrit dans une stratégie de ciblage des collectionneurs adultes lors de périodes de ventes privées. Le contenu a été rédigé par l'équipe shopping de La Tribune. Cette équipe fonctionne de manière indépendante par rapport à la rédaction principale du site latribune.fr. Les informations fournies visent à informer les acheteurs potentiels sur les conditions économiques actuelles.

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