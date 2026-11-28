Découvrez le set LEGO Architecture La fontaine de Trévi à 129,99 euros sur Carrefour. Un monument baroque de 1880 briques pour adultes et passionnés de décoration.

LEGO Architecture propose un nouvel hommage à l'architecture italienne avec la reconstruction de la célèbre Fontaine de Trévi. Cet ensemble complexe nécessite l'assemblage précis de 1880 briques individuelles pour reproduire fidèlement le monument baroque romain.

Reconstitution minutieuse du monument baroque

La Fontaine de Trévi n'est plus seulement une destination touristique majeure mais aussi un objet de collection pour les adeptes de briques LEGO. Ce modèle architectural reproduit avec une rigueur remarquable les éléments emblématiques de la cascade principale et les ornements typiques de la période baroque qui a vu le jour de cette œuvre.

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Les concepteurs de LEGO ont pris un soin extrême à intégrer les figures mythologiques qui célèbrent ce lieu historique. Les divinités traditionnelles sont ici réinterprétées sous forme de minifigures, avec Océan et ses nymphes prenant l'apparence des célèbres figurines emblématiques de la marque danoise. Cette approche permet de conserver l'essence artistique tout en l'adaptant au langage visuel de la construction modulaire.

Les chevaux sculptés ajoutent une dynamique de mouvement saisissante à l'ensemble. Ils donnent l'impression de sortir de l'eau, imitant parfaitement la sculpture originale située sur la fontaine véritable. Cette attention aux détails anatomiques et positionnels confère à la pièce une majesté qui la rend très fidèle au modèle architectural initial.

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Un produit design destiné aux adultes passionnés

Ce set spécifique est officiellement estampillé pour les joueurs âgés de 18 ans et plus. Cette classification reflète la complexité de l'assemblage qui demande une grande patience et une concentration soutenue durant le processus de construction. Le résultat final ne vise pas à être un jouet interactif mais bien une pièce décorative statique à exposition.

La finalité première de cette acquisition est la décoration intérieure. Une fois assemblée, la réplique peut trôner fièrement sur une étagère ou servir de centre de table original pour vos réceptions. Elle apporte une touche d'originalité et de sophistication à votre intérieur, transformant un simple objet de loisir en un véritable élément de design.

Disponibilité exclusive chez Carrefour au prix de 129,99 euros

L'ensemble LEGO Architecture La fontaine de Trévi est actuellement disponible en vente sur le site internet de Carrefour. L'acquisition de cette maquette complexe est proposée à un prix unitaire de 129,99 euros pour les consommateurs intéressés par ce type de décoration.

Carrefour met également en avant d'autres offres saisonnières dans le même temps. On note la présence de kits comme le LEGO Icons Ferrari F2004 et Michael Schumacher à 68 euros 99, ou encore le Speed Champions Disney Flash Mcqueen à 17 euros 99. Ces propositions s'inscrivent dans une stratégie de diversification de l'offre pour satisfaire différents publics cibles.

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Le catalogue de la grande surface inclut également des produits à thème festif comme le LEGO Iconic La maison en Pain d'épices Festives à 34 euros 99. Pour les collectionneurs de figurines, le LEGO Marvel Le calendrier de l'Avent 2026 est proposé à 24 euros 99. L'ensemble Icons L'orchidée complète cette sélection à 36 euros 99.

Ce modèle architectural représente une opportunité unique de s'approprier un icône de la culture populaire via le jeu de construction. Les amateurs de design et de patrimoine peuvent ainsi recréer ce joyau italien au cœur de leur domicile pour un investissement précis et détaillé.