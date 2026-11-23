Analyse des enjeux des législatives du 26 octobre en Espagne. Le sort de Pedro Sanchez, l'ambition d'Alberto Nuñez Feijoo et le rôle clé de Santiago Abascal.

Les Espagnols se rendront aux urnes dimanche 26 octobre pour élire les Cortes Generales dans un contexte politique marqué par une incertitude historique. Cette échéance législative oppose trois figures majeures qui définissent l'actualité nationale : le socialiste Pedro Sanchez, le conservateur Alberto Nuñez Feijoo et le dirigeant d'extrême droite Santiago Abascal. Le scrutin risque de redessiner durablement la carte des alliances à droite comme à gauche, avec des enjeux existentiels pour les dirigeants actuels.

Sanchez tente un pari risqué pour survivre

Pedro Sanchez, 54 ans, dirige le gouvernement depuis 2018 et cherche à reconduire sa majorité malgré un affaiblissement marqué. Il a convoqué ces élections anticipées pour le début octobre, un mouvement qu'il assume comme une stratégie de survie politique face à une opposition consolidée. Son bilan est critiqué, notamment en raison des affaires judiciaires ayant touché son entourage proche et sa famille. Les sondages indiquent une défaite probable du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) face au Parti populaire (PP) d'Alberto Nuñez Feijoo.

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L'objectif affiché par le dirigeant socialiste est de concentrer le vote de gauche pour rester la première force politique parlementaire. Cette stratégie s'appuie sur la mobilisation des électeurs autour de mesures sociales, en particulier l'accès au logement, pour répondre à la colère citoyenne actuelle. Cependant, la gauche radicale, bien qu'unie lors du scrutin de 2023, apparaît aujourd'hui très divisée et fragilisée, ce qui complique la reconstruction d'une majorité solide pour Sanchez.

Feijoo cherche l'accès à la Moncloa

Alberto Nuñez Feijoo, 65 ans, leader du Parti populaire, espère enfin accéder au palais de la Moncloa après avoir dominé la politique régionale en Galice pendant plus d'une décennie. Son parti a remporté les élections de 2023 sans lui permettre d'entrer au gouvernement, faute d'une majorité absolue. Le haut fonctionnaire se présente comme un pragmatique prêt à gouverner, mais il reste dépendant du soutien de voix externes pour former un cabinet.

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L'analyste Pablo Simon de l'université Carlos III de Madrid souligne qu'aucune perspective réaliste ne permet à Sanchez de reconduire un gouvernement de coalition. Dans ce scénario, la seule voie vers le pouvoir pour le PP impliquerait le concours de Vox. Feijoo a progressivement adouci son discours envers ce parti d'extrême droite, ouvrant ainsi la porte à un accord national, une rupture avec sa position précédente de rejet frontal. Les deux partis collaborent déjà dans plusieurs régions espagnoles.

Abascal se positionne en faiseur de rois

Santiago Abascal, 50 ans, président de Vox, vise un rôle central dans le jeu parlementaire espagnol. Son parti est celui qui progresse le plus dans les sondages, devenant la troisième force politique du pays. Abascal, ancien militant du Parti populaire, incarne une extrême droite revenue sur le devant de la scène, loin des marges où elle se situait depuis la fin de la dictature franquiste. Il qualifie Pedro Sanchez de traître et réclame sa traduction en justice, tout en critiquant le Parti populaire d'être une droite jugée lâche.

Vox entend imposer des conditions strictes pour soutenir un éventuel gouvernement de droite. Abascal réclame la priorité nationale pour l'accès aux aides sociales afin d'éviter la discrimination des Espagnols et prône la remigration pour inverser les flux migratoires. Ces positions s'appuient sur un discours anti-immigration renforcé, notamment durant la crise migratoire de Ceuta cet été. Les observateurs, comme Paloma Roman de l'université Complutense de Madrid, estiment que Vox cherchera à entrer au gouvernement, se voyant déjà comme une force indispensable pour le PP.