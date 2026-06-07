Le parti Vetëvendosje d'Albin Kurti remporte les législatives anticipées de juin 2026 avec environ 43% des voix, mais doit former une coalition. La participation historique faible, moins de 37%, et les coûts prohibitifs du scrutin soulignent la crise institutionnelle et économique du Kosovo, pays le plus pauvre d'Europe. Les négociations s'annoncent difficiles après seize mois de paralysie parlementaire.

Le parti Vetëvendosje (VV) d' Albin Kurti , au pouvoir depuis 2021 au Kosovo , a remporté les législatives anticipées du 7 juin 2026 mais avec un score en baisse, autour de 43% des voix selon des résultats préliminaires.

Cette victoire ne lui permet pas de former seul le prochain gouvernement, ce qui laisse présager des négociations politiques complexes dans un pays confronté à une paralysie institutionnelle depuis seize mois. Le scrutin, troisième en seize mois, a été marqué par une faible participation, moins de 37% des 2 millions d'électeurs, reflétant la fatigue et la frustration des citoyens face aux élections répétées.

Les deux principales forces de l'opposition, le Parti démocratique du Kosovo (PDK) et la Ligue démocratique du Kosovo (LDK), ont obtenu respectivement environ 21% et 18% des suffrages. Albin Kurti a proclamé une quatrième victoire consécutive depuis 2021, affirmant que cette décennie serait celle du Vetëvendosje.

Cependant, les experts anticipent une poursuite de la crise politique. Le Kosovo, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, a dépensé plus de 10 millions d'euros pour organiser ce scrutin, une somme considérable alors que le pays n'a touché que 62 millions d'euros sur les 980 millions du plan de croissance de l'Union européenne, en raison de son incapacité à mener les réformes exigées à cause de l'instabilité politique.

L'inflation dépasse les 5% et les citoyens expriment leur pessimisme, dénonçant l'immaturité des partis et l'absence de changement réel





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