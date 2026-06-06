Leao, Montanier, Camavinga : L'After Foot réagit aux infos du jour et célèbre ses 20 ans

Dans cette édition spéciale anniversaire, l'After Foot aborde l'actualité chaude du football français et européen. Leao et son geste violent, le départ de Philippe Montanier de Toulouse, ou encore l'initiative de Camavinga à Harvard sont décryptés par Maxime et Flo. L'émission profite également de ses 20 ans pour dévoiler sa nouvelle programmation estivale, avec des audiences renforcées et des interventions de légendes du football français.

Le coup de poing de Leao , la départ de Philippe Montanier , Camavinga à Harvard ... Maxime et Flo réagissent aux infos du jour ! - 06/06 L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison !

A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l'"After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport !

L'After foot, c'est LE show d'après-match et surtout la référence des fans de football depuis 19 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC.

"Si on avait associé mon image à une cause que je ne soutiens pas, je serai monté au créneau" déclare Maxime à propos des sponsors des Bleus ! - 06/0





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