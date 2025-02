Leaders Cup: ASVEL face à un défi colossal face à Monaco

L'ASVEL, victorieuse face à Strasbourg, affronte Monaco en demi-finale de la Leaders Cup. Cette rencontre représente un véritable test pour l'équipe de Pierric Poupet, qui devra livrer un match parfait pour espérer une place en finale.

Après sa victoire convaincante contre Strasbourg en quart de finale de la Leaders Cup , l' ASVEL se prépare à affronter l'ogre du championnat, l'AS Monaco , pour une place en finale. Cette rencontre représente un véritable test pour l'équipe de Pierric Poupet , qui a retrouvé son niveau après une période difficile loin de ses bases. L'équipe de Poupet se projette sur cette affiche intense face à Monaco , avec des joueurs comme Edwin Jackson , Joffrey Lauvergne , Andre Roberson et le coach lui-même.

La confrontation entre les deux équipes a été équilibrée cette saison : une victoire de l'ASVEL en Betclic ÉLITE et une de Monaco en EuroLeague. Mais pour Pierric Poupet, cette opposition en Leaders Cup est une toute autre histoire, d'autant plus que l'équipe monégasque a beaucoup évolué depuis la mise en place de Vassilis Spanoulis. «C'est toujours spécial. On peut toujours se faire surprendre. Ce succès nous donne de la confiance, mais face à Monaco, on sait que ça ne sera pas plus facile. C'est une des meilleures équipes d'Europe. » souligne le coach Poupet. Il souligne également l'importance de trouver sa propre énergie dans une compétition où l'ambiance est souvent plus neutre que lors d'un match de saison régulière. « Ça fait 15 jours que j’ai repris, mais avec tout ce que j’ai traversé, j’ai l’impression que ça fait beaucoup plus longtemps. » Il se réjouit du sérieux affiché par l'équipe contre Strasbourg, ce qui a permis de limiter les gros temps de jeu. Concernant Monaco, il sait que le défi sera de taille, mais qu'il est réalisable, à l'image de la victoire en début de saison à l'Astroballe : « Nos tirs n’étaient pas toujours au rendez-vous, donc on a dû aller chercher des secondes chances. C’est ce qu’on devra faire demain. Monaco est une équipe complète, bien équipée, mais on doit être prêts à jouer. » « C'est une équipe qui n’a pas perdu depuis un moment au championnat.ui joue en équipe depuis un certain temps,d’un match à l’autre. C’est une équipe de très très haut niveau », ajoute Poupet. « Le rebond sera un indicateur de notre énergie, mais ça passera aussi par la contestation des déplacements, les écrans, les démarquages… Si on ne met pas tout ça en place, on n’existera pas contre Monaco. » « C’était une autre dynamique, un autre contexte. On va se concentrer sur le Monaco actuel et on aura déjà beaucoup à faire. » La demi-finale contre Monaco sera un véritable test pour l'ASVEL. L'équipe de Pierric Poupet a prouvé cette saison qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs, mais il lui faudra livrer un match parfait pour espérer une place en finale. Réponse ce samedi à partir de 20h30





Be_BasketFr / 🏆 22. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Basket-Ball ASVEL Monaco Leaders Cup Basket-Ball Pierric Poupet Saison Joffrey Lauvergne Edwin Jackson Andre Roberson

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

ASVEL vise la Leaders Cup après un rebond en Coupe de FranceAprès cinq défaites de suite, l'ASVEL a rebondi en Coupe de France à Saint-Quentin et vise la Leaders Cup. Théo Maledon et Pierric Poupet se sont exprimés sur l'enjeu du tournoi, le rebond de leur équipe et les ajustements dans l'effectif.

Lire la suite »

Asvel domine Strasbourg et se qualifie pour les demi-finales de la Leaders CupL'Asvel a remporté sa troisième victoire consécutive en dominant Strasbourg (90-75) en quart de finale de la Leaders Cup.

Lire la suite »

ASVEL domine Strasbourg et se qualifie pour les demi-finales de la Leaders CupL'ASVEL s'est qualifié pour les demi-finales de la Leaders Cup après une victoire facile contre Strasbourg (90-75). Villeurbanne affrontera Monaco dans les demi-finales. Malgré une bonne première mi-temps, Strasbourg n'a pas pu tenir l'écart face à un ASVEL dominant au rebond et aux tirs.

Lire la suite »

L’AS Monaco pourra s’appuyer sur Élie Okobo à la Leaders CupL’AS Monaco sera quasiment au complet pour la Leaders Cup 2025, avec le retour d’Élie Okobo. Blessé depuis la fin-janvier au talon, l’arrière va retrouver l’effectif monégasque à l’occasion du tournoi de mi-saison à Caen.

Lire la suite »

Paris en quête de doublé en Leaders Cup, Monaco pour renouer avec son passéDe vendredi à dimanche, au Palais des sports de Caen, les huit meilleures équipes de la phase aller du Championnat se disputent la Leaders Cup, le premier trophée de la saison.

Lire la suite »

Vassilis Spanoulis vise le titre de Leaders Cup avec l'AS MonacoL'entraîneur de l'AS Monaco, Vassilis Spanoulis, a l'ambition de ramener le trophée de Leaders Cup en principauté après une absence de sept ans. Il espère que son équipe montrera sa soif de victoire face à la JL Bourg en quarts de finale.

Lire la suite »