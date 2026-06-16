Léa Salamé, la journaliste de France 2, pourrait quitter le JT de 20 heures

Léa Salamé, l'animatrice audiovisuelle libano-française de France 2, pourrait quitter le JT de 20 heures pour permettre à son compagnon Raphaël Glucksmann d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Le départ de Léa Salamé est lié à la situation politique de son compagnon et non à ses audiences ou à un choix éditorial de France Télévisions.

Léa Salamé va-t-elle quitter le JT de 20 heures de France 2 ? Cette décision de Raphaël Glucksmann qui pourrait tout changer Le visage du 20 Heures de France 2 pourrait bientôt changer.

Alors que Raphaël Glucksmann se rapproche chaque jour un peu plus d'une candidature à l'élection présidentielle de 2027, Léa Salamé s'apprêterait à quitter la présentation du journal télévisé, fidèle à l'engagement qu'elle avait pris pour préserver son indépendance journalistique. Un départ qui pourrait intervenir dans les prochains jours





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