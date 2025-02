Léa Salamé et Raphaël Glucksmann : Une Saint-Valentin sans dîner romantique

Le couple Léa Salamé et Raphaël Glucksmann, amoureux depuis 2015, ne célébrera pas ensemble la Saint-Valentin 2025. Raphaël Glucksmann, invité sur RTL, a été taquiné par Philippe Caverivière sur son absence auprès de Léa Salamé, qui présentera les Victoires de la Musique sur France 2. Malgré cela, le couple laisse transparaître un amour fort et une complicité indéniable.

Léa Salamé et Raphaël Glucksmann , un couple qui a conquis les cœurs il y a dix ans, célèbrent leur amour depuis 2015. Après une rencontre fortuite sur le plateau de l'émission « On n'est pas couché », leur relation a donné naissance à leur fils Gabriel il y a deux ans. Leur bonheur conjugal semble intact, mais cette Saint-Valentin , ils ne partageront pas la traditionnelle soirée romantique.

Raphaël Glucksmann, invité sur la radio RTL, a été taquiné par l'humoriste Philippe Caverivière, qui a ironiquement mentionné l'absence du député européen auprès de Léa Salamé le jour de la Saint-Valentin. Caverivière a souligné que la présence de Glucksmann sur le plateau de RTL, au lieu de celui de France Inter où Léa Salamé anime la matinale, aurait pu être mal interprétée. Il a ensuite plaisanté sur le fait que Léa Salamé présentera les Victoires de la Musique sur France 2, ce qui épargnera au député européen le coût du dîner romantique traditionnel. L'humoriste a ajouté avec humour que le couple devra néanmoins supporter la longue cérémonie et faire semblant d'apprécier le spectacle, malgré la fatigue. Pour sa part, Léa Salamé a exprimé son enthousiasme à présenter les Victoires de la Musique pour la deuxième année consécutive, aux côtés de Cyril Féraud. Elle a souligné la complicité et l'amusement qu'ils partagent, ainsi que la beauté de l'expérience partagée lors de la cérémonie de l'année précédente. Cyril Féraud, quant à lui, a déclaré avec affection à Léa Salamé : « C'est ma Valentine ! », confirmant l'estime et la connexion qu'ils partagent. Il a ajouté que leur différence de style et leurs compétences complémentaires créent une dynamique unique et enrichissante. Léa Salamé a validé cette affirmation en ajoutant avec enthousiasme : « C'est vrai, vraiment ! ».





closerfr / 🏆 29. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Léa Salamé Raphaël Glucksmann Saint-Valentin Victoires De La Musique Couple RTL France Inter France 2

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cyril Hanouna s'en prend à Raphaël Glucksmann sur Europe 1Cyril Hanouna a vivement critiqué le compagnon de Léa Salamé, Raphaël Glucksmann, sur les ondes d'Europe 1, en s'en prenant à son physique et à son attitude. Le débat initial sur la gauche française a dévié vers une attaque personnelle contre l'homme politique, accusé d'être constamment « réveillé » et d'avoir une attitude « en biais ». Hanouna a multiplié les jabs à l'encontre de Glucksmann, en imaginant même un dialogue entre l'homme politique et un soignant. Cette animosité entre les deux hommes n'est pas nouvelle, Hanouna ayant déjà attaqué Glucksmann à plusieurs reprises dans son émission Touche pas à mon poste.

Lire la suite »

Raphaël Glucksmann : “N’ayons pas peur de Jean-Luc Mélenchon, il ne peut pas nous détruire”Raphaël Glucksmann député européen “Place publique”, membre de la Commission des affaires étrangères, membre de la Commission du commerce international est l'invité de Questions politiques.

Lire la suite »

Raphaël Glucksmann veut construire une 'offre politique' sans LFI et Jean-Luc MélenchonL'eurodéputé Place publique était l'invité de 'Questions politiques' dimanche sur franceinfo et France Inter.

Lire la suite »

“Jamais la femme d’un ami !” : Léa Salamé se lâche, Raphaël Glucksmann est prévenuSur le plateau de Quelle époque !, Léa Salamé, compagne de Raphaël Glucksmann n'a pas hésité à donner son avis sur l'infidélité.

Lire la suite »

Raphaël Glucksmann sur l'Innovation et les Ambitions de Donald TrumpLe député européen Raphaël Glucksmann est intervenu dans l'émission d'Apolline de Malherbe pour commenter la réélection de Donald Trump aux États-Unis et les politiques qu'il envisage de mettre en place. La discussion a porté sur l'innovation pour les entreprises, la défense et les ambitions de la France en Europe.

Lire la suite »

Municipales à Paris en 2026 : Raphaël Glucksmann assure que la gauche devra 'compter sur Place Publique'Lors de l'inauguration du nouveau siège de Place Publique ce samedi 25 janvier 2025, Raphaël Glucksmann a indiqué vouloir avoir son mot à dire dans la course à la mairie de Paris.

Lire la suite »