Après quatre décennies d'efforts et d'innovations, le Zoo de La Flèche a accueilli plus de 4 000 visiteurs pour fêter son 80e anniversaire. Des spectacles, des animations et des présentations exclusives ont offert une expérience immersive, tout en mettant en lumière les succès de conservation et les nouveaux espaces pour l'étude et la reproduction des espèces menacées.

Le zoo de La Flèche, installé en 1946 par le naturaliste local Jacques Bouillault, a célébré ses 80 ans le samedi 6 juin 2026. La destination a accueilli plus de 4 000 visiteurs pour un week-end dédié aux curieux de la faune et aux familles, malgré une météo parfois capricieuse.

Dès 15 heures, l'engagement du parc s'est traduit par une série d'animations devant les grandes portes du zoo : tours de magie, spectacles de bulles géantes, création de structures en ballons et une expositions pédagogiques revues grâce aux nouvelles technologies pour aider à la sensibilisation aux espèces menacées. Les visiteurs ont pu apprécier des présentations exclusives, notamment sur les otaries de Californie dont la mise en scène l'a emmené à penser aux grands giboulés de conservation.

Les discours de la directrice depuis 2018, Céline Talineau, étaient ponctués d'un rappel de l'importance d'un partenariat continu entre le zoo, la communauté et les institutions de recherche. Les deux girafons, nés récemment, ont été présentés dans une vitrine équipée de caméras pour observer ses premiers pas. Le décor du zoo a été mis à jour en l'honneur de l'occasion.

Des banderoles de couleur 80 annéres s'étaient installées sur chaque mur, des panneaux informatifs aux couleurs vibrantes, des affiches sur la restauration, la liste des horaires étendus, décrivant le spectacle de bergère qui a culminé aux 14h30. Un présentoir de gâteau géant, décoré d'un cône de sucre représentant les 80 ans, a fait la part belle dans le hall d'entrée.

Le zoo a également lancé sa proposition d'expérience immersive en visitant le nouvel espace XXL, l'un des rares rongeurs à Paris à pouvoir faire se reproduire les hippopotames. Pour clôturer la journée, une animation de tir à la balle révolutionnaire; un autre spectacle de bulles et une session interactive a été réalisée par les conservateurs. Le directiste a rappelé les valeurs de la conservation et de l'éducation, tout en précisant que l'avenir propose un large éventail de nouvelles activités.

Les animations sont reprogrammées pour toute la saison anniversaire, poussées par une coalition de plant qui sera, dès l'été, reconduction d'évènements similaires pour la suivante année. Le Zoo de La Flèche tant cordialité de R. "La Visite n'est pas seulement un apparathi" utt, tient à ce que la recherche et les mouvements de citoyen d'ouverture ne cessent de vie pour maintenir l'intérêt. Le message du directeur a été un lien entre la génération et l'engagement communautaire.

Les visiteurs ont également pu admirer un lion et un rhinocéros suspendus par des câbles au sommet d'une grande photo souvenir. Le successeur de cette célébration continue de souligner la valeur significative de la conservation d'espèces dans le pays. En conclusion, le Zoo de La Flèche a commémoré son 80e anniversaire en une multitude de moments de célébration, d'affichage d'autrefois, d'efforts de paiement, d'expressions inspirantes de la valeur d'activités d'awsourcissement pour la consolation et le flair pétromicieux .





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