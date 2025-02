Le Zoo African Safari ouvre 2025 avec de nouvelles naissances et des pandas roux

Le Zoo African Safari de Plaisance-du-Touch (à proximité de Toulouse) commence l'année 2025 avec de nouvelles naissances et l'arrivée de deux pandas roux. Le zoo attire les visiteurs avec un programme d'animations varié pour les vacances de février.

Après une année record de fréquentation en 2024, le Zoo African Safari situé à Plaisance-du-Touch, près de Toulouse , commence l'année 2025 sur les chapeaux de roues. Entre l'arrivée de nouveaux animaux et plusieurs naissances au sein du parc, les visiteurs ont de belles surprises en perspective. Deux nouveaux pandas roux rejoignent cette année Dolma, la femelle déjà présente dans le zoo.

Désormais, vous pourrez apercevoir Tashi, née en juin 2022 au Zoo de La Boissière-du-Doré près de Nantes, et Jimy, né en juin 2023 au zoo de Zlín en République tchèque. Rappelons que l'espèce du panda roux est classée en danger en raison de la destruction de son habitat, du braconnage et du commerce illégal, par l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN). 2025 commence sur une note d'espoir pour l'African Safari, avec la naissance de Hokkai, une femelle binturong (mammifère de la famille des viverridés). Il s'agit d'une première naissance de l'espèce pour le zoo, sachant que ces mammifères sont classés « vulnérables » par l'IUCN en raison de la déforestation et du commerce illégal. Hokkai est le fruit de Meenoi et Tala, le couple de binturongs déjà présent dans le parc. « La petite grandit paisiblement sous la surveillance attentive de sa mère et peut être observée dans le parc à pied, bien qu'elle reste encore discrète », se réjouit le zoo. Le Zoo African Safari propose également un programme riche en animations pour les vacances de février. Les visiteurs pourront profiter de plusieurs activités, comme le « Petit déjeuner des animaux », l'« Animation pédagogique avec les otaries », la « Course des guépards », les « Goûters commentés », et l'« Atelier pour fabriquer ses boules de graisse pour les oiseaux ». Le 15 février, le zoo organisera un stand spécial pour la journée internationale des hippopotames, avec des membres de l'équipe qui parleront de cet animal à travers des jeux et des objets.





