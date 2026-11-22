Le Zonta Club Martigues étang de Berre organise des événements solidaires en orange du 25 novembre au 10 décembre pour lutter contre les violences faites aux femmes avec la ville.

Le Zonta Club Martigues étang de Berre intensifie son engagement contre les violences faites aux femmes à travers une série d'initiatives coordonnées avec la Ville de Martigues. Cette mobilisation collective s'inscrit dans le cadre de la campagne internationale nommée "Zonta says no to violence against women". L'objectif affiché est de sensibiliser le public et d'offrir un soutien tangible aux victimes sur le territoire local.

Déroulement de la campagne internationale

La période d'action commence officiellement le 25 novembre, date de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Elle se termine le 10 décembre lors de la Journée internationale des droits humains. Cette fenêtre de seize jours d'activisme rappelle l'engagement historique du Zonta international qui lutte depuis plus de cent ans pour un monde exempt de violences à l'égard des femmes et des filles.

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Symbole de la couleur orange et illuminations

La couleur orange a été adoptée par le Zonta international depuis 2012 comme un symbole fort de solidarité. Elle incarne l'espoir d'un avenir plus lumineux, débarrassé de toute violence. À Martigues, cette mise en lumière se fera au Moulin situé près de la chapelle Notre-Dame-des-Marins. L'action pourrait se prolonger jusqu'à une semaine et vise à "oranger" symboliquement la ville.

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Événements culturels et collecte de fonds

Un deuxième rendez-vous est prévu pour le vendredi 27 novembre avec une soirée karaoké conviviale à la Villa Khariessa. L'entrée est payante, fixée à 35 € pour l'apéritif dinatoire et à 20 € pour les moins de 15 ans. Les bénéfices seront intégralement reversés à des associations locales qui accompagnent les femmes victimes de violences, confirmant l'aspect solidaire de l'opération.

Partenariat local et réservations

Le Zonta club de Martigues continue toute l'année son travail de plaidoyer et de sensibilisation autour de cette cause cruciale. Des publications sont accessibles sur leur page Facebook pour maintenir le dialogue. Les réservations pour l'événement du 27 novembre doivent être effectuées jusqu'au 23 novembre aux numéros 06 85 31 36 00 ou 06 07 37 78 68.