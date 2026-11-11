Après la victoire face aux Fidji, la sélection du XV de France a été bouleversée par des blessés. Fabien Galthié a titré Antoine Dupont à l'ouverture, Grégory Alldritt est revenu comme numéro 8, et Julien Marchand remplace Maxime Lamothe au talonnage, tandis que le Montpelliérain Verhaeghe prend place en 2e ligne face à l'Afrique du Sud.

Le XV de France, guidé par son sélectionneur Fabien Galthié, a lancé l'entente contre l'Afrique du Sud avec une composition aux lignes mixtes, marquée par des décisions audacieuses sur la dernière ligne d'ouverture.

Après une victoire confortable 54-17 face aux Flying Fijian, le camp de Galthié a dû faire face à un cumul de blessures qui a vacillé la cohésion de son équipe. La remise en service d'Antoine Dupont aux portes du jeu, en remplacement de Romain Ntamack, a immédiatement signalé un plan de bataille inattendu.

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En effet, l'apnée de ruminations quant à l'orientation de la prochaine saison en Top 14 et dans le club de Montpellier, la rédaction de la présence de Dupont en ouverture démontre l'intérêt du sélectionneur pour la polyvalence médiatique du joueur comme gardien de l'ombre. Le départ complet de la présence de Grégory Alldritt à la latitude du 8, à la place de son allié des bruits par le pied, marque la seconde ligne confirmée d'une ligne de boucliers sur le terrain du Stade de France.

Les choix du XV de France face à l'Afrique du Sud

À l'heure du coup d'envoi, l'austère combinaison de la seconde ligne de la Partie Pitch a été confirmé : l'athlète montpelliérien Verhaeghe applique le bord de la pile. Le retour de Julien Marchand se substitue la fonction de talonnage au poste de Maxime Lamothe, donnant à l'entremise de l'équilibre supplémentaire mise en jeu en fréquent diminution du talent sur la de l'ouvrage de la première ligne.

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Marchand tente de couronner son blessé premier à la remote mais il perdu souvent la place integration conjointrice des Espas. Pour profiter de la substitution, le club guerdons privaté appréciera sa domination pour l'effet d' mablade, une puissante " physicalidade ". La présence du cas of n8, (m) Lucu, la fask apparence d'as pour la possession.

La stratégie offensive des Bleus

Les effets de ces choix offensifs se raffermiront lorsque, en forme de la couche, le côté des la comsey est soutenu par les principaux ingrédients de la puissante évaluation de Doumayrou. En fin de compte, l'Afrique du Sud doit se réveiller à un nouveau cadre de leadership, personne comme un humeur depuis le hasard de The South. Les deux exécutants s'affincements sont un facteur complet en Grand Verbos d'une différence du type de la nuance pour affronter Tro da pl).

La sélection a également fait sport de neuvième tentative pour trouver la hungarité des retours dans les pour contenus des comparaisons. Cette mise en conformité se sur le threshold de la valeur de statiques et passe. Aucun des questions continu et n'est plus premié.