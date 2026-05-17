Le XV de France féminin face au défi colossal de l'Angleterre pour le Six Nations

À Bordeaux, les Bleues tentent de briser l'hégémonie des Red Roses et de remporter le Tournoi des Six Nations après seize défaites consécutives face aux Anglaises.

Le rugby féminin français se trouve à un tournant historique alors que le XV de France s'apprête à affronter l' Angleterre , dimanche 17 mai, dans l'enceinte du stade Atlantique à Bordeaux.

L'enjeu est colossal : il s'agit non seulement de disputer la finale du Tournoi des Six Nations, mais surtout de tenter de briser une hégémonie anglaise qui semble presque infranchissable. Les Red Roses, actuelles championnes du monde, affichent un bilan terrifiant avec seize victoires consécutives face aux Bleues. La France n'a plus soulevé le trophée du tournoi depuis 2018, et l'ombre de ces défaites répétées plane sur cette rencontre.

Pourtant, malgré ces statistiques accablantes, un vent d'optimisme souffle sur le camp français, porté par la possibilité de réaliser un Grand Chelem si la victoire est au rendez-vous. L'atmosphère attendue en Gironde, avec près de 30 000 supporters, devrait offrir un soutien massif aux joueuses tricolores pour ce test ultime du cycle actuel. Le sélectionneur François Ratier, conscient de la montagne à gravir, adopte une approche pragmatique et psychologique.

S'il reconnaît que son projet de jeu est encore en phase de construction et loin d'être totalement rôdé, il refuse la résignation. Pour lui, la clé du succès réside dans la désacralisation de l'adversaire. Il exhorte ses joueuses à ne plus voir les Anglaises comme des machines invincibles, mais comme des rugbeuses ordinaires, susceptibles de faillir.

Ratier a analysé avec précision les performances récentes de son équipe, notant des progrès significatifs en défense contre l'Italie et l'Irlande, tout en admettant des difficultés de sang-froid face au pays de Galles. Face à l'Écosse, le XV de France a réussi à stabiliser son nombre de pénalités et à fluidifier son attaque, bien que des lacunes subsistent sur les coups d'envoi et les portés.

L'objectif est désormais de fusionner toutes ces acquis pour proposer une prestation complète et cohérente dès le coup d'envoi. Sur le plan tactique, le staff technique a opéré des ajustements stratégiques dans le paquet d'avants pour maximiser l'impact physique. Ambre Mwayembe et Axelle Berthoumieu intègrent le XV de départ, remplaçant respectivement Yllana Brosseau et Charlotte Escudero. Cette décision vise à instaurer une domination frontale dès les premières minutes du match.

L'idée est d'empêcher l'Angleterre de s'installer dans son match, car les championnes du monde ont l'habitude de plier le score rapidement pour gérer la suite de la rencontre. Le souvenir d'un match extrêmement serré à Twickenham, perdu de justesse 43-42 l'année dernière, sert de moteur et de preuve que les Red Roses peuvent être bousculées.

Le coach mise sur l'insouciance et l'énergie positive de son groupe pour transformer le sentiment de revanche en une force motrice, sans pour autant laisser la pression paralyser le jeu. Du côté des joueuses, la détermination est palpable. Pauline Bourdon Sansus, seule rescapée du titre remporté en 2018, apporte son expérience et son regard lucide.

Elle souligne que, malgré leur domination, les Anglaises ont montré des failles défensives lors de leurs confrontations avec l'Italie et le pays de Galles, encaissant plusieurs essais. Cette vulnérabilité est l'espoir sur lequel repose la stratégie française.

Cependant, la marge d'erreur est quasi nulle : en cas de match nul, l'Angleterre conserverait le trophée grâce à une différence de points nettement supérieure. Le XV de France doit donc impérativement sortir une performance exceptionnelle, une prestation qualifiée de XXL, pour renverser la hiérarchie mondiale et offrir au public bordelais un exploit mémorable qui marquerait le retour des Bleues au sommet du rugby européen





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