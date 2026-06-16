Le Xiaomi POCO F8 Ultra est un smartphone haut de gamme proposé par Cdiscount qui fait des ravages depuis sa sortie en novembre 2025. Il se dote d'un écran AMOLED HyperRGB de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre les 3500 nits.

Le Xiaomi POCO F8 Ultra, un smartphone haut de gamme proposé par Cdiscount , fait des ravages depuis sa sortie en novembre 2025. Il se dote d'un écran AMOLED HyperRGB de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité pouvant atteindre les 3500 nits et des bordures ultra-fines.

Son véritable atout est son puissant processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné de 16 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage, offrant une fluidité remarquable. La batterie de 6500 mAh permet de l'accompagner tout au long de la journée sans difficulté. Le système audio signé Bose garantit une expérience sonore digne de ce nom.

L'appareil se pare d'un triple capteur, composé d'un objectif principal de 50 mégapixels, d'un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels et d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels. L'Assistant Créativité IA permet de sublimer les photos grâce à diverses fonctionnalités intelligentes. Le Xiaomi POCO F8 Ultra est initialement vendu à 420 euros, mais il passe à moins de 205 euros en raison d'une remise de 50%





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