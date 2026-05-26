Le Xgimi Horizon 20 Pro, un vidéoprojecteur 4K pour remplacer votre TV

Le Xgimi Horizon 20 Pro est un vidéoprojecteur 4K qui est disponible en même temps que le Xgimi Horizon 20 Max, son pendant avec une luminosité un peu plus élevée.

Le Xgimi Horizon 20 Pro est un vidéoprojecteur 4K qui est disponible en même temps que le Xgimi Horizon 20 Max, son pendant avec une luminosité un peu plus élevée.

Il est plutôt imposant mais à juste titre puisqu'il ambitionne de devenir le nouveau téléviseur de votre salon. Cette luminosité élevée permet un usage de salon, même en pleine journée. Le Xgimi Horizon 20 Pro est un vidéoprojecteur 4K qui coûte normalement 2 099 euros. Mais sur Amazon, une vente flash permet de l'acheter à 1 849 euros.

Le Xgimi Horizon 20 Pro est un vidéoprojecteur 4K tri-laser haut de gamme conçu pour un usage cinéma polyvalent qui propose une vraie tolérance à la lumière ambiante. Ce qui en fait un bon candidat pour devenir votre nouveau téléviseur. Il a la même philosophie que le Xgimi Horizon 20 Max, ainsi que la même base technique. La seule vraie différence étant la luminosité, qui est de 4 100 lumens ISO contre 5 700 lumens ISO sur le Max.

Ce dernier est donc recommandé si votre salon est très lumineux, sinon le 20 Pro est tout aussi bon. Il repose sur une source lumineuse triple laser RGB avec une compatibilité HDR10+, Dolby Vision et IMAX Enhanced pour afficher de la 4K UHD pouvant aller jusqu'à 300 pouces. Nous vous recommandons quand même de vous limiter autour de 200 pouces, pour que l'image reste de qualité aussi bien au centre que sur les bords.

Il s'installe simplement avec le zoom optique et le lens shift vertical et horizontal qui permettent de positionner l'image sans utiliser une trop grosse correction trapézoïdale





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Xgimi Horizon 20 Pro Vidéoprojecteur 4K Téléviseur De Salon Luminosité Élevée 4K UHD HDR10+ Dolby Vision IMAX Enhanced

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