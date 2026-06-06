Le week-end sportif est enfin là ! Flora Moussy prendra les commandes du show de RMC le samedi à partir de 16h, aux côtés de Christophe Cessieux. Les fans de sport ne manqueront pas l'occasion de suivre en live les matchs de rugby, les compétitions de natation et les courses de Formule 1.

Le week-end sportif est enfin là ! Flora Moussy prendra les commandes du show de RMC le samedi à partir de 16h, aux côtés de Christophe Cessieux.

Les fans de sport ne manqueront pas l'occasion de suivre en live les matchs de rugby, les compétitions de natation et les courses de Formule 1. Benoit Boutron, Christophe Cessieux et Thibaut Giangrande continueront de se succéder au micro pour présenter les événements sportifs. C'est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de sport qui ne veulent pas manquer les grands événements de la semaine.

Les sports et les événements seront à suivre en live sur RMC, et Flora Moussy sera aux commandes de ce show. Le samedi à partir de 16h, elle sera aux côtés de Christophe Cessieux pour présenter les matchs de rugby, les compétitions de natation et les courses de Formule 1. Les fans de sport ne manqueront pas l'occasion de suivre en live les événements sportifs les plus importants de la semaine





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