Le Week-end de l'Ascension : Des températures record et un changement de climati

Le week-end de l'Ascension sera marqué par des températures record et un changement de climati. Le Thursday 14 and Friday 15 May 2026 will fall under the influence of a maritime polar air. Some of the conditions of that time are snow retval in the mountains, high altitude winds and possible thunderstorms. But the trend of weather will change very soon. On Sunday 17 May 2026, temperatures will start to rise.

Des températures maximales souvent locales cinq à huit degrés en dessous des moyennes de saison, des giboulées dignes d'un mois de mars, du vent, parfois fort...

Ce week-end de l'Ascension (et notamment jeudi 14 mai et vendredi 15 mai 2026) sera sous l'influence d'un air polaire maritime. Autrement dit, du très (très) frais, dans un régime d'averses parfois orageuses, avec même le retour de la neige en montagne à moyenne altitude ! Mais les modèles météo sont désormais unanimes : un changement de temps radical se dessine pour la semaine prochaine, qui sera notamment synonyme de remontée des températures.

À lire aussi Des rafales à 100 km/h : un coup de vent balaye la France ce mercredi, une dizaine de départements en vigilance Les températures vont commencer à remonter dès dimancheInterrogé par actu.fr, le météorologue Yann Amice confirme que « les températures vont repartir progressivement à la hausse à partir de ce dimanche 17 mai 2026 ». Et le temps ensoleillé va revenir petit à petit au cours de la semaine prochaine, avec un air d'été.

Déjà ce lundi 18 mai 2026, les hautes pressions vont commencer à se réinstaller par l'Atlantique et le golfe de Gascogne. Les conditions deviendront dès le début de la semaine prochaine beaucoup plus stables, avec un temps globalement sec, davantage de soleil et une remontée des températures.

Yann Amice Météorologue Dès le début de la semaine prochaine, donc, la tendance générale ira vers un assèchement de la masse d'air en journée et à un retour plus franc des éclaircies à l'ouest – dans un premier temps. Les températures prévues en France les jeudi 19 mai et vendredi 20 mai 2026, d'après les modèles météo.

(©WeatherNCo avec Meteologix) À lire aussi « Phénomène coup de fouet » : comment le super El Niño va provoquer des incendies catastrophiques en 2026 Une cellule anticyclonique va s'installer sur la France Cette amélioration de la météo se confirme mardi 19 mai 2026, « avec l'installation d'une cellule anticyclonique sur la France », poursuit Yann Amice. Entre le mercredi 20 mai et le jeudi 21 mai 2026 notamment, l'anticyclone se renforcera nettement.

Une configuration qui favorisera un flux de sud à sud-ouest plus doux au nord et chaud au sud avec un air en provenance de la péninsule ibérique. Et une hausse très marquée des températures sur l'Hexagone, pour résumer. Les températures maximales pourraient ainsi franchir les 30°C dans le sud du pays. À cette échéance, les modèles météo voient un blocage de l'anticyclone des Açores jusqu'à l'Allemagne pour la fin de la semaine prochaine.

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