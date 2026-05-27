Le Wam, nouveau bistrot méditerranéen, s'installe place de la Joliette à Marseille

Un nouveau bistrot, le Wam, a ouvert ses portes fin avril 2025 sur la place de la Joliette à Marseille, dans un ancien local bancaire rénové. Porté par le groupe AXIS, il propose une cuisine italienne et méditerranéenne signée par la cheffe Monica Bara, avec une formule midi à 25 euros et une ambiance bar à cocktails le soir. L'inauguration officielle aura lieu le 28 mai.

Le quartier de la Joliette à Marseille continue de se transformer avec l'arrivée du Wam, un nouveau bistrot qui a ouvert ses portes fin avril 2025, au pied d'un immeuble de bureaux récemment construit par le groupe immobilier AXIS, dont fait partie The Babel Community.

L'établissement occupe l'emplacement d'une ancienne agence bancaire HSBC, longtemps abandonnée et taguée, mais qui a aujourd'hui retrouvé une nouvelle vie. Les premiers étages, de style haussmannien, ont été soigneusement rénovés et prolongés d'une façade entièrement vitrée, donnant sur la place. La terrasse, élégante avec un sol en pierre et une façade vert olive, invite à la détente. L'intérieur, quant à lui, a été décoré dans un esprit bistrot chic, mêlant bois, cuivre et luminaires design.

Derrière les fourneaux, on trouve Monica Bara, une jeune cheffe originaire d'Ottawa, au Canada, qui a fait ses armes au Mama Shelter de Notre-Dame-du-Mont avant de rejoindre le Wam. Sa carte, résolument italienne et méditerranéenne, évolue chaque semaine selon les saisons et ses inspirations. On y déguste des entrées comme la tomate burrata, le crudo de daurade ou les calamars frits, suivis de plats tels que les spaghetti au citron, le poulpe de roche ou les gnocchetti pesto à l'ail.

La présentation est raffinée, et l'utilisation d'un four à braise permet de varier les préparations de viandes et poissons. Le Wam est ouvert uniquement en semaine, du lundi au vendredi, pour le déjeuner et le soir. Le midi, une formule à 25 euros (entrée/plat ou plat/dessert) attire déjà les employés du quartier. Mais le soir, l'ambiance change : le lieu se transforme en bar à cocktails avec une carte repensée pour devenir un point de chute des afterworks.

L'inauguration officielle est prévue ce jeudi 28 mai, avec un grand aperitivo sous forme de buffet, un stand de spritz et un DJ set. De quoi donner un avant-goût de la formule nocturne et faire décoller l'ambiance estivale sur la place de la Joliette. Le groupe AXIS, qui a porté ce projet, n'exclut pas d'ouvrir d'autres restaurants dans le quartier, comme l'avait évoqué Benoît Jobert, cofondateur de la société, lors du lancement des travaux.

Avec le Wam, la Joliette gagne un lieu convivial et chic, à la fois pour les déjeuners d'affaires et les soirées entre amis. La cheffe Monica Bara, qui aime surprendre sa clientèle, renouvelle régulièrement sa carte, intégrant des produits locaux et de saison. Le cadre, la cuisine et l'ambiance font de ce bistrot une adresse prometteuse dans un quartier en pleine mutation, où se mêlent bureaux, logements et commerces.

Le Wam réussit le pari de redonner vie à un espace délaissé, tout en offrant une expérience gastronomique soignée, dans un décor élégant et une atmosphère détendue. Les soirées à thème et les événements à venir devraient renforcer son attractivité, notamment auprès des jeunes actifs du secteur. Les amateurs de cocktails et de musique ne seront pas en reste, avec une programmation qui promet de l'animation tout au long de l'été





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