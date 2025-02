Le Voyage en Portraits de Emmeric Le Person à Katmandou

Exposition de photos en noir et blanc mettant en scène les femmes de Katmandou par Emmeric Le Person, artiste photographe humaniste.

À la Galerie des Capucines de la MJC, les visiteurs ont été accueillis par de nombreux visages souriants et bienveillants de femmes d'âges différents, capturés en noir et blanc dans les rues de Katmandou par Emmeric Le Person , un artiste passionné par l'Asie.

Après les mots de bienvenue du président de la MJC, Pierre Pons, Cathy Couffin, représentante de la mairie présente à la soirée, a témoigné de l'émotion et du partage qu'elle a ressenti lors de ce beau voyage à travers ces magnifiques portraits en noir et blanc. L'artiste a remercié chaleureusement l'équipe de la MJC, déclarant que c'était, sans aucun doute, la plus belle salle d'exposition de l'Aveyron. Il a également exprimé sa gratitude pour la présentation de son exposition, soulignant que son esprit ouvert et son statut de citoyen du monde lui permettent de se sentir à l'aise partout. Cependant, il a été profondément touché par la pollution omniprésente lors de son voyage. En s'attardant et en prenant le temps de discuter avec les femmes rencontrées, il a constaté une véritable confiance réciproque, ce qui a été un cadeau précieux pour lui. En nous invitant à son voyage via cette fenêtre ouverte sur le monde, le photographe humaniste Emmeric Le Person prodigue conseil : « Sortez vos photos des écrans et (re)découvrez-les sur papier, c'est un pur bonheur ». L'exposition est visible jusqu'au 28 février





ladepeche31

