Le Volley Balma Quint-Fonsegrives se prépare pour la saison 2026-2027

Le club met en lumière ses bénévoles, partenaires et municipalités qui contribuent à son développement et à son ancrage local.

Le Volley Balma Quint-Fonsegrives s'apprête à refermer une saison riche en émotions et en engagement. Avant de se tourner vers l'exercice 2026-2027, le club met en lumière toutes celles et ceux qui, dans l'ombre comme sur le terrain, participent à faire vivre cette aventure collective.

Avec plus de 350 licenciés, le VBQF dépasse largement le cadre d'un simple club sportif. Il incarne un véritable lieu de vie où se croisent générations, parcours et ambitions. À chaque entraînement, chaque match ou chaque déplacement, une mobilisation constante s'organise. Entraîneurs, dirigeants, arbitres, marqueurs, parents accompagnateurs et bénévoles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement quotidien de la structure.

Cette implication permet aux joueurs d'évoluer dans des conditions optimales, mais aussi de transmettre des valeurs fondamentales telles que le respect, la solidarité et le partage. Une identité forte qui contribue à la dynamique du club et à son ancrage local. Le VBQF peut également s'appuyer sur l'engagement de ses partenaires privés, dont la confiance accompagne son développement.

À leurs côtés, les municipalités de Balma et de Quint-Fonsegrives, ainsi que leurs services techniques, participent activement à la mise en œuvre des projets et au bon déroulement de la saison. samedi 20 juin au complexe Patrick Pépi, à Quint-Fonsegrives. Licenciés, familles, bénévoles et partenaires s'y retrouveront pour partager un temps convivial, symbole de l'esprit qui anime le club. Déjà tourné vers l'avenir, le VBQF prépare activement la prochaine saison.

Soucieux de poursuivre sa progression, le club reste ouvert aux entreprises et acteurs locaux désireux de s'inscrire dans un projet à la fois sportif, éducatif et humain, en constante évolution sur le territoire





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