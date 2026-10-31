Le Vol de la démocratie : un essai analyse la montée de l'autoritarisme

Dans Le Vol de la démocratie, Fabienne Brugère et Agathe Cagé analysent la crise démocratique et proposent des pistes pour reconstruire le commun et sauver la démocratie.

Dans leur essai Le Vol de la démocratie, paru chez Flammarion, la philosophe Fabienne Brugère et la politologue Agathe Cagé analysent la montée de l'autoritarisme et la crise démocratique contemporaine. Les deux autrices se demandent si les historiens parleront un jour des années 2020 comme nous évoquons aujourd'hui les années 1930, une époque marquée par des discours brutaux, sexistes et xénophobes.

Selon elles, quatre Français sur dix se déclarent prêts à expérimenter un régime autoritaire. Un chiffre qui illustre l'ampleur de la défiance envers le fonctionnement démocratique actuel et qui structure l'ensemble de leur réflexion.

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Une démolition méthodique du commun

Les autrices estiment que cette situation résulte d'abord d'une démolition méthodique de ce qui rattachait les individus les uns aux autres, des valeurs partagées et du sentiment d'un destin commun. Ce processus se serait concrétisé de plusieurs manières au fil des années.

Fabienne Brugère et Agathe Cagé pointent notamment un marketing devenu irresponsable de la classe politique, l'égoïsme fiscal de riches de plus en plus décomplexés, ou encore le moi, moi, moi des réseaux sociaux érigé en norme. Donald Trump apparaît comme la figure la plus emblématique de cette époque.

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Leur essai, court, incisif et stimulant, radiographie ainsi une période où les repères collectifs se sont progressivement effacés au profit d'intérêts individuels et de discours clivants.

Écouter et discuter pour sauver la démocratie

Face à ce constat, les deux autrices proposent une piste simple : écouter, discuter et échanger avec l'autre, celui qui ne nous ressemble pas et qui pense différemment, mais avec qui nous partageons encore des choses. Car avant d'être un régime politique, la démocratie repose sur des liens humains.

Cette démarche rejoint les outils présentés dans un autre ouvrage, S'organiser, écrit par une jeune représentante de la ruralité qui habite un hameau de l'Ain. Elle y expose une méthode apprise aux États-Unis, le community organizing, ou mobilisation de citoyens, qui permet à un mouvement de quartier, à un syndicat ou à un collectif de s'agrandir pour gagner en pouvoir.

Dans la vie, cette autrice conseille justement ce genre de structures. Parmi les outils très concrets qu'elle met en avant figure le porte-à-porte, c'est-à-dire aller toquer chez les gens qui ne vous ressemblent pas, dans un quartier où vous ne vivez pas.

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Aller vers ceux qui ne vous ressemblent pas

L'autrice de S'organiser constate que ce sont un peu toujours les mêmes personnes que l'on retrouve mobilisées dans les associations, les manifestations ou les projets culturels locaux. L'enjeu consiste donc à élargir ce cercle et à nouer une discussion fructueuse avec des personnes qui, par exemple, reprendraient les narratifs de l'extrême droite.

La méthode repose sur le respect et l'écoute. Elle permet de finir par discuter de l'idée de faire payer plus d'impôts aux riches avec une personne qui n'avait jusque-là que des sornettes sur le sujet à la bouche. C'est par ce dialogue patient et cette organisation collective que les auteurs entrevoient la possibilité de retrouver un peu de commun et, à terme, de sauver la démocratie.