Découvrez ce village perché du Var, classé parmi les plus beaux de France, qui offre un paysage impressionnant et une sensation de déconnexion totale.

Le village le plus haut du Var, classé parmi les plus beaux de France, offre un décor unique. Situé dans les hauteurs de l'arrière-pays varois, ce village perché domine largement les environs et procure une impression d'espace, de silence et de déconnexion.

Construit autour du XIIIᵉ siècle, il conserve des vestiges de murailles et de pans de pierre qui témoignent de sa fonction défensive. Les ruelles étroites et les constructions en pierre s'intègrent harmonieusement à la pente, créant un ensemble compact et cohérent. Exposé aux vents et aux variations météorologiques, le site offre des vues étendues sur la région et une sensation de profondeur remarquable.

La découverte de ce lieu se fait dans une simplicité agréable, sans effet superflu, comme un décor qui se suffit à lui-même





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