Le vice-président américain met en garde contre une réglementation excessive de l'IA

Le vice-président américain J.D. Vance a appelé les Européens à la prudence concernant la régulation de l'intelligence artificielle (IA), craignant que celle-ci n'entrave le développement technologique. Il a également critiqué l'approche de l'Union européenne, la comparant à la politique de contrôle de la population de la Chine. J.D. Vance a soutenu le programme 'America First' de l'administration Trump et promis que l'IA américaine resterait indépendante et libre de la censure. En face de cette concurrence, Emmanuel Macron a appelé à maintenir la confiance des utilisateurs dans l'IA pour éviter une division du monde.

Le vice-président américain J.D. Vance a mis en garde les Européens mardi contre ce qu'il a qualifié de ' réglementation excessive' de l'intelligence artificielle (IA), susceptible selon lui d'empêcher le développement technologique, tandis que le président Emmanuel Macron a appelé les acteurs du secteur à conserver la 'confiance' des utilisateurs.

Le regard sur l'IA a évolué à mesure du développement rapide de cette technologie qui pourrait bouleverser les rapports économiques mondiaux, la plupart des acteurs étant passés d'une approche prudente axée sur un besoin de contrôle et de sécurité à une concurrence géopolitique exacerbée pour devenir la puissance dominante dans ce domaine. J.D. Vance n'a pas pris de gants pour présenter au sommet de Paris sur l'IA le programme 'America First' de l'administration Trump, assurant que Washington s'opposerait à quiconque cherche à contester la domination technologique des États-Unis, tout en critiquant l'approche réglementaire beaucoup plus stricte de l'Union européenne (UE) comme la politique de contrôle de la population de la Chine - sans la nommer - grâce à l'IA. 'Nous pensons qu'une réglementation excessive du secteur de l'IA pourrait tuer une industrie transformatrice', a déclaré le vice-président américain, qualifiant notamment le règlement général sur la protection des données (RGPD) adopté par l'UE de casse-tête pour les petites entreprises. 'Nous sommes convaincus que l'IA doit rester à l'abri des préjugés idéologiques et que l'IA américaine ne deviendra pas un outil de censure autoritaire', a-t-il ajouté, en allusion notamment à la volonté de modération des contenus en ligne des Européens. 'Nous voulons bien sûr faire en sorte qu'internet soit un lieu sûr, mais c'est une chose d'empêcher un prédateur de s'en prendre à un enfant, et c'en est une autre d'empêcher un homme ou une femme adulte d'accéder à une opinion que le gouvernement considère comme de la désinformation', a-t-il dit. VANCE VISE LA CHINE J.D. Vance a aussi ciblé la Chine, accusant sans nommer de pays en particulier les 'régimes autoritaires' de vouloir diffuser massivement leurs caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale ou leur équipement 5G 'bon marché'. 'Comme je le sais, et comme je pense que certains d'entre nous, dans cette salle, l'ont appris à leurs dépens, s'associer avec (les régimes autoritaires) revient à enchaîner sa nation à un maître autoritaire qui cherche à s'infiltrer, à s'implanter et à s'emparer de votre infrastructure d'information', a mis en garde J.D. Vance. 'Quand un contrat semble trop beau pour être vrai, rappelez-vous le vieil adage que nous avons appris dans la Silicon Valley : si vous ne payez pas pour le produit, vous êtes le produit', a-t-il ajouté, alors que l'irruption soudaine le mois dernier de l'application d'IA chinoise DeepSeek, peu coûteuse et en accès libre, a ébranlé le secteur des 'Big Tech' aux États-Unis, faisant plonger de 17% le cours de l'action du fabricant de microprocesseurs Nvidia. Tout en promettant que l'administration Trump se ferait la championne d'une IA purement américaine, développée aux États-Unis avec des composants américains, J.D. Vance a assuré que les lois américaines 'placeraient les petites et grandes entreprises et tous les autres développeurs sur un pied d'égalité'. 'Il ressort clairement du discours de J.D. Vance que la politique américaine a pris un virage sans équivoque', a commenté Russell Wald, directeur du Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. 'La sécurité n'est pas la priorité, mais plutôt l'accélération de l'innovation et la conviction que la technologie est une opportunité (économique), que la sécurité est synonyme de réglementation, et que la réglementation est synonyme de perte de cette opportunité.' L'UE a adopté l'an dernier le Pacte sur l'IA, première législation d'importance qui fixe un cadre en la matière et promeut notamment un cadre collaboratif dans le domaine du développement de cette technologie. 'MAINTENIR LA CONFIANCE' Mais face à la compétition qui s'accélère, les géants de la tech et plusieurs pays européens, dont la France, ont appelé à ne pas trop se précipiter en matière de régulation et à réduire les formalités administratives afin de favoriser l'essor de l'IA et pouvoir tenir tête à la politique débridée des États-Unis et de la Chine en la matière. 'Pour sortir du dilemme risque-opportunité, pour éviter de tout de suite aller vers la régulation qui s'impose et qui pourrait bloquer l'innovation, je crois que le défi qui nous est à tous posé (...), c'est de savoir comment la confiance à l'égard de l'intelligence artificielle et sa diffusion est maintenue, parce que ce sera la clé de sa réussite', a déclaré Emmanuel Macron dans son discours de clôture de la session plénière du sommet. 'Si nous cassons cette confiance, l'intelligence artificielle divisera le monde





IA Réglementation États-Unis Union Européenne Chine Confiance Innovation Débat Technologique

