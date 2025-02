Le Vibromasseur Sonique Clitoridien Sona 2 Cruise de Lelo pour une Saint-Valentin Émoustillante

Découvrez le vibromasseur sonique clitoridien Sona 2 Cruise de Lelo, un outil conçu pour maximiser votre plaisir féminin. Doté de technologies avancées comme Sensonic et Cruise Control, ce modèle offre une stimulation profonde et intense grâce à ses ondes constantes. Avec ses 12 réglages d'intensité, il s'adapte à chaque femme et à ses envies. Idéal pour une Saint-Valentin érotique, il est proposé à un prix avantageux de 119,20 euros au lieu de 149 euros.

Le vibromasseur sonique clitoridien Sona 2 Cruise de Lelo vous permet d'atteindre de longs orgasmes à chaque utilisation. Doté des technologies Sensonic et Cruise Control , il diffuse des ondes constantes en profondeur, offrant ainsi une stimulation clitoridienne jouissive. Adapté à chaque femme, ce modèle propose une large gamme d'intensité grâce à ses 12 réglages.

Du simple murmure aguicheur à la pulsion audacieuse, vous pimentez vos soirées coquines et profitez de jeux érotiques inoubliables seule ou avec votre partenaire. Idéal pour une Saint-Valentin émoustillante, le vibromasseur sonique clitoridien Sona 2 Cruise de Lelo s'affiche au prix avantageux de 119,20 euros au lieu de 149 euros. Ce vibromasseur est à prix attractif sur le site Lelo. Réalisez vos fantasmes les plus torrides avec le vibromasseur sonique clitoridien Sona 2 Cruise de Lelo. Entièrement dédié au plaisir féminin, ce jouet intime est conçu à partir d'un silicone de haute qualité pour un confort optimal. Il répond également aux plus hautes normes de sécurité pour une utilisation en toute sérénité. Parfaitement étanche, ce vibromasseur vous suit sous la douche ou dans le bain pour une parenthèse érotique originale. Disponible dans les coloris tendances rose, violet et noir, cette référence est livrée avec de nombreux accessoires tels qu'un câble de recharge USB et une pochette de rangement en satin. Profitez d'une offre exceptionnelle et de la livraison à domicile dans un emballage confidentiel à partir de 50 euros d'achat. Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. Un Womanizer à 49 euros ? Voici l’offre qui va faire plaisir à beaucoup de monde. C’est la Saint-Valentin chez Womanizer : jusqu’à -60% sur les sextoys de la marque. Ce sextoy pour couple à utiliser à 2 est le cadeau parfait pour la Saint-Valentin





