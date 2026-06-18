Le viaduc de Calix sur le périphérique de Caen va subir une cure de jouvence

Le viaduc de Calix, situé sur le périphérique de Caen, va être renforcé dans le cadre d'un projet de travaux qui débutera en juin. La structure de 50 ans montre quelques signes d'âge, notamment des fissures plus ouvertes que ce qui est acceptable. Des capteurs et des inspections régulières sont en place pour surveiller l'évolution des fissures. Les travaux visent à renforcer la structure du pont et à prévenir les futurs désordres.

Le viaduc de Calix, situé sur le périphérique de Caen, va subir une importante rénovation à partir de juin prochain. despite its age, the bridge is in good condition, but some cracks have been noticed that need to be addressed.

The bridge is regularly inspected and monitored using sensors and physical checks. The work will focus on reinforcing the structure of the bridge, especially the sensitive joint in the middle of the bridge. The bridge was previously closed to heavy vehicles for six months in 2021 due to similar issues. The upcoming work is aimed at preventing future problems and ensuring the longevity of the bridge





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