Le vélo prend l'ascendant à Toulouse, mais les tensions entre cyclistes et piétons persistent

Le vélo connaît un essor fulgurant à Toulouse, mais la coexistence avec les piétons reste un défi. Les incidents croisés et les points noirs de cohabitation soulèvent des questions sur la sécurité et la bonne circulation dans la ville.

À Arnaud-Bernard, il y a deux semaines, Gérard, qui traversait la place à pied, s’est fait accrocher par un cycliste sur un vélo électrique 'qui arrivait à fond' et qui a d’ailleurs chuté. Deux mois plus tôt, il avait évité de peu un livreur pressé en traversant les boulevards sur un passage piéton. Cycliste, Myriam a, elle, emprunté 'sur quelques mètres seulement' le trottoir des allées Jean-Jaurès.

'Une retraitée s’est mise devant mon vélo pour me dire qu’elle n’avait pas à supporter des gens comme moi. Puis elle m’a suivie pour m’obliger à descendre.' ça ne s’arrange pas entre piétons et cyclistes dans les rues – et sur les trottoirs- toulousains. Pour faire face aux bouchons, avec le boom de l’électrique, et le développement des pistes cyclables, le vélo a encore gagné du terrain. C’est même, dans la Ville rose, le mode de déplacement qui a le plus augmenté en dix ans selon l’enquête Mobilités 2023 de Tisséo. Même si la marche, puis les transports en commun, s’imposent loin devant. En 2024, le compteur situé devant la gare Matabiau a enregistré un million de passages de bicyclettes. En avril dernier, pour tenter d’apaiser les relations, la mairie a instauré un code de la rue. 'D’abord pour rappeler les règles, les faire connaître et les rendre compréhensibles', rappelle Maxime Boyer, adjoint au maire en charge du vélo. Le code a été diffusé à large échelle dans les boîtes aux lettres et des médiateurs ont aussi été mobilisés. Une carte des points noirs Depuis décembre, la mairie passe la seconde vitesse : celle de la verbalisation. Les maires de quartier ont été sollicités pour recenser les points noirs de la cohabitation vélo-piétons. ' Et on commence à caler les contrôles', expose Emilion Esnault. Progressivement, à certaines heures, la police municipale investit ces points sensibles : la rue Alsace, Jean-Jaurès, la rue du rempart Saint-Etienne près d’une école, les digues de la Garonne… Mais l’élu chargé de la sécurité se défend de viser uniquement les vélos. Quant à créer une police spécifique sur ce sujet, 'je ne sais pas si ce serait réaliste. La police municipale a des missions variées.' Président de 2 Pieds 2 roues, Boris Kozlow reconnaît que les cyclistes 'doivent adapter leur comportement' à leur environnement. Mais il s’interroge : 'pourquoi les cibler ?' Pour lui, 'la violence sur la route' relève des automobilistes. Et le militant plaide encore et toujours 'pour accélérer' la création de pistes cyclables. Et pour la rue Alsace, tout en laissant un trafic vélo de proximité, il préconise 'un itinéraire alternatif sécurisé sur les boulevards'. Pour sa part, Maxime Boyer justifie les pistes testées, comme celle des berges du canal du Midi avant la gare, par la volonté de réduire les conflits dans ces endroits très fréquentés qui se transforment, à l’heure de pointe, en autoroutes à vélo





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

CYCLISTE PIETON TENSION TULOUUSE VELO PISTE CYCLABLE SECURITE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Galette des rois dans les écoles municipales de Toulouse : ces fèves font s'étouffer les InsoumisUne polémique sur des fèves représentant des personnages religieux de la crèche proposées dans les galettes des rois des écoles municipales de Toulouse enflamme la scène politique.

Lire la suite »

Toulouse : Les fèves « petit Jésus » dans les galettes de la cantine font polémiqueDans une guerre de tweets, la polémique fait rage à Toulouse sur les fèves trouvées dans les galettes des rois des cantines de la ville

Lire la suite »

Lyon-Toulouse: Les Gones accueillent les violetsLyon reçoit Toulouse pour un match de championnat de France. Les deux équipes ont des objectifs différents, Lyon cherchant à se rapprocher de la quatrième place et Toulouse à retrouver le goût du voyage à l'extérieur.

Lire la suite »

'Les dealers vous embrassent' : Action coup de poing des agriculteurs à Toulouse, après les propos controverséAprès des déclarations jugées insultantes par les agriculteurs, une trentaine de membres de la Coordination rurale a manifesté devant l’OFB à Toulouse. La tension monte à quelques jours des élections agricoles.

Lire la suite »

Nuits de la lecture : voici les animations prévues dans les musées et librairies de ToulouseLes Nuits de la lecture offrent la possibilité, du 23 au 26 janvier, de se déconnecter au profit de la littérature, du patrimoine et de la mémoire. Voici le programme des ateliers et des animations prévus à Toulouse.

Lire la suite »

Toulouse: Des mesures prises pour protéger les sans-abri du froid, mais les associations restent inquiètesFace aux critiques et aux températures négatives d'affilée, la préfecture de la Haute-Garonne a annoncé des mesures pour protéger les sans-abri. Des solutions d'hébergement ont été offertes aux familles vulnérables, mais les associations craignent un manque de transparence et une protection insuffisante à long terme.

Lire la suite »