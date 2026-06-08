Le tunnel du Rove : un projet écologique majeur pour sauver l'étang de Berre

Après plus de soixante ans de blocage, le tunnel maritime du Rove devrait rouvrir vers 2030 non pour la navigation, mais pour rétablir un courant d'eau salée afin de rééquilibrer l'écosystème de l'étang de Berre. Détails du projet.

Le tunnel maritime du Rove, ouvrage souterrain exceptionnel de 7 kilomètres reliant historiquement Marseille à Marignane et la Méditerranée à l'étang de Berre, doit rouvrir vers 2030.

Bloqué depuis plus de soixante ans par un éboulement sur près de deux cents mètres, son prochain chantier n'a pas pour objectif de restaurer la navigation, mais de résoudre un grave déséquilibre écologique. L'étang de Berre, lagune fragilisée par des décennies d'apports d'eau douce et de nutriments en provenance notamment de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas, souffre d'une stratification des eaux qui asphyxie ses fonds.

Le projet, porté par le Gipreb, consiste à percer un boyau de 2,5 mètres de diamètre à travers la zone obstruée pour rétablir un courant d'eau salée. Cette injection d'eau de mer, régulée par des pompes photovoltaïques, visera à rééquilibrer la salinité et à oxygéner les profondeurs de l'étang, avec un débit pouvant atteindre 165 millions de mètres cubes par an.

Le coût estimé de l'opération, autour de 16 millions d'euros, sera pris en charge à parts égales par la Région, la Métropole et l'État. Bien que la navigation ne soit pas au programme, les responsables n'excluent pas à terme une remise en service complète de l'ouvrage si les résultats écologiques sont probants. En attendant, ce projet constitue un levier majeur, parmi d'autres, pour la réhabilitation de l'écosystème de l'étang de Berre





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