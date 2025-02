Le Tulle, Star Inattendue du Printemps 2025

La tendance balletcore continue son règne avec une nouvelle star : le tulle. Ce tissu vaporeux, longtemps associé aux ballets et aux tutus, se réinvente en élément mode incontournable du printemps 2025. Des robes aux jupes en passant par les tops, le tulle sublime toutes les silhouettes avec légèreté et transparence. L’illusion d’une peau à peine voilée, des superposition ultra-désirables et une touche de sensualité maîtrisée sont les mots d’ordre de cette tendance.

Qui a dit que la tendance balletcore était terminée ? Ce petit détail super mode piqué aux danseuses sera partout ce printemps. Le style inspiré de la danse classique, avec ses tops cache-cœurs, ses chignons ultra-structurés et surtout ses chaussures, avait conquis la sphère mode et les réseaux sociaux. Cette tendance, qui célébrait l'élégance des danseuses, semblait atteindre son apogée, mais elle n'a pas dit son dernier mot.

Cette année, un nouvel élément issu du vestiaire des ballerines s'apprête à marquer les esprits : le tulle. Plus précisément, le « full tulle ». Longtemps réservé aux scènes des ballets et aux tutus vaporeux, ce tissu aérien et romantique se réinvente en véritable atout mode. Son volume et sa légèreté insufflent un vent de fraîcheur aux tenues du printemps 2025, toujours plus irrésistibles. Ce printemps marque l'avènement du tulle sous toutes ses formes. Drapé, froncé ou structuré, ce tissu vaporeux sublime toutes les silhouettes en jouant avec la légèreté et la transparence. Il s'invite sur les robes, les jupes, et même les tops, créant des effets de superposition ultra-désirables. L’une des grandes tendances consiste à dévoiler subtilement la lingerie sous un haut en tulle diaphane, ou à donner l’illusion d’une peau à peine voilée par des matières vaporeuses. L’objectif ? Pimper nos tenues du quotidien avec une touche de sensualité maîtrisée et délicate. Un top en tulle, léger et fluide, sans manches, avec une doublure légère, devient un indispensable du dressing printanier. Elle se porte aussi bien avec des ballerines qu’avec des sandales minimalistes pour un style à la fois chic et confortable. Un autre élément à observer : les tops en tulle qui mettent en valeur la poitrine tout en apportant une élégance aérienne. Enfin, pour celles qui souhaitent adopter la tendance en douceur, une jupe en tulle portée avec un pull en maille oversized ou un blazer structuré permet de jouer sur les contrastes de la transparence.





grazia_fr / 🏆 45. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Tulle Balletcore Printemps 2025 Mode Tendances

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le CHAN 2025 reporté à août 2025Le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2025, initialement prévu du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, est reporté à août 2025. La CAF a pris cette décision afin de permettre une inspection approfondie des infrastructures. Le tirage au sort des groupes sera probablement effectué ultérieurement.

Lire la suite »

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

Kim Jones réclame élégance et délicatesse au défilé Dior homme automne hiver 2025-2026Dior a présenté sa collection homme automne hiver 2025-2026 le vendredi 24 janvier 2025.

Lire la suite »

Travaux importants sur le passage à niveau de Nogent-l’ArtaudSNCF Réseau remplace deux aiguillages et 150 mètres de voies à proximité de la gare de Nogent-l’Artaud. Cette opération nécessitera la fermeture temporaire du passage à niveau n°22 jusqu'au samedi 8 mars 2025 avec des déviations routières mises en place. Les travaux se dérouleront principalement les week-ends du 14 au 17 février 2025 avec des fermetures nocturnes du lundi 17 février 2025 au samedi 8 mars 2025. Aucun train ne circulera entre Paris Est et Château-Thierry les samedi 15 et dimanche 16 février 2025.

Lire la suite »

Stade Français en direct, Poule C de Coupe des champions 2024-2025 (18/01/2025)Le sport en direct sur L'Équipe. Les informations, résultats et classements de tous les sports. Directs commentés, images et vidéos à regarder et à partager !

Lire la suite »

Sharks en direct, Poule A de Coupe des champions 2024-2025 (19/01/2025)Le sport en direct sur L'Équipe. Les informations, résultats et classements de tous les sports. Directs commentés, images et vidéos à regarder et à partager !

Lire la suite »