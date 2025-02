Le triomphe inattendu de Ne Zha 2 : L'animation chinoise écrase le box-office

Ne Zha 2 : La Conquête de l'enfant démon de Yu Yang, un film d'animation chinois, a réalisé un succès phénoménal en atteignant 1,3 milliard de dollars de recettes en deux semaines, uniquement en Chine. Ce triomphe inattendu place Ne Zha 2 au-dessus de Star Wars Episode VII : Le Réveil de la Force et le propulse comme le plus grand succès jamais distribué sur un seul territoire.

Le plus grand succès du cinéma d'animation n'est pas un Disney. Et il est fort probable que vous n'en ayez jamais entendu parler. Il y a une bonne raison à cela. Ne Zha 2 : La Conquête de l'enfant démon de Yu Yang n'est jamais sorti en France et il n'est pour l'instant pas prévu que cette fresque arrive sur nos écrans.

Un box-office comme celui-ci a pourtant de quoi rendre les plus grosses franchises et les grands studios occidentaux verts de jalousie : 1,3 milliard de dollars (environ 1,2 million d'euros) de recettes en deux semaines en étant uniquement distribué en Chine ! Ça donne le vertige. Le film a largement dépassé Star Wars Episode VII : Le Réveil de la Force et ses 936,7 millions de dollars générés aux Etats-Unis en 2015, ce qui en fait le plus gros succès jamais distribué sur un seul territoire. 200 millions de spectateurs chinois se sont précipités en salle faisant de Ne Zha 2, sorti au moment des vacances du Nouvel an lunaire, fin janvier, le plus gros succès cinématographique du pays. Le héros affronte des dragons dans la mer de Chine Comme vous l'aurez deviné, Ne Zha 2 est la suite de Ne Zha sorti en 2019 et totalement inconnu en France. Cette adaptation d'un roman chinois du XVIe siècle, L'Investiture des dieux, suit les aventures d'un gamin usant de pouvoirs magiques pour affronter des démons après avoir dû choisir entre le Mal et le Bien. Création of the Gods, fresque en prises de vues réelles dont le deuxième volet qui sera en salles le 26 février, s'inspire d'ailleurs des mêmes légendes. Dans cette suite, le jeune héros doit affronter des dragons dans la mer de Chine. Bien sûr, des œuvres comme Vaiana 2 ou Vice Versa 2 ont connu de meilleurs résultats tous territoires confondus mais l'animation chinoise reçoit un coup de projecteur inattendu avec ce triomphe indiscutable prouvant qu'il va falloir la prendre sérieusement en considération. Si la légende ne lui prête qu'une durée de vie de trois ans dans le livre, on peut augurer que la carrière cinématographique de Ne Zha, petit héros attachant, sera bien plus longue tant il est aimé du public. Il ne reste plus qu'à souhaiter qu'un distributeur français en obtienne les droits pour que nous puissions enfin le découvrir.





