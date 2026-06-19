Les magistrats du tribunal de Libourne ont subi les critiques sur la justice suite à la mort de la petite Lyhanna. Ils ont pris le temps de la réflexion avant de prendre la parole et de débattre. L'Unité d'accueil pédiatrique enfant en danger de Libourne est confrontée à des contraintes de budgétaires, mais a été saluée pour la qualité de sa prise en charge des mineurs victimes de violences.

Le tribunal de Libourne organise une réunion publique pour discuter des violences sexuelles sur mineurs . Les magistrats du tribunal ont subi les critiques sur la justice suite à la mort de la petite Lyhanna.

La présidente du tribunal judiciaire et le procureur de la République ont pris le temps de la réflexion avant de prendre la parole et de débattre. L'Unité d'accueil pédiatrique enfant en danger de Libourne est confrontée à des contraintes de budgétaires, mais a été saluée pour la qualité de sa prise en charge des mineurs victimes de violences.

Une manifestation a rassemblé quelque 250 manifestants devant le tribunal judiciaire, et les deux magistrats ont souligné que les attaques font très mal aux collègues et remettent en cause leur intégrité. Le gouvernement a demandé au tribunal de reprendre les procédures portant sur les violences sexuelles sur mineurs, et les magistrats ont décidé d'aller au-delà et de vérifier auprès des services d'enquête ce qui était en stock.

Leur examen leur permettra de prioriser les plus urgentes et de travailler sur des équipes déjà sous pression





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