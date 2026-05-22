Le tribunal administratif de Toulouse annule les élections municipales et communautaires de Capdenac-Gare

Le tribunal administratif de Toulouse a annulé les élections municipales et communautaires de mars 2026 à Capdenac-Gare en raison de l'inéligibilité de Christophe Pourcel et de l'irrégularité de sa campagne électorale.

Le tribunal administratif de Toulouse a annulé les élections municipales et communautaires de mars 2026 à Capdenac-Gare en raison de l'inéligibilité de Christophe Pourcel et de l'irrégularité de sa campagne électorale.

Le tribunal a constaté que Christophe Pourcel n'avait aucune attache sur la commune au 1er janvier 2026 et que la vidéo diffusée en fin de campagne électorale était illégale. Le jugement a donné droit aux deux griefs avancés par l'équipe sortante de Stéphane Bérard, reconnaissant l'inéligibilité de Christophe Pourcel et l'irrégularité de sa campagne électorale.

Le tribunal a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Capdenac-Gare. Les demandeurs ont obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Toulouse, ce qui a été salué par l'avocat des demandeurs, Philippe Bluteau, et par l'association 'Capdenac en commun'. Christophe Pourcel a indiqué prendre acte de la décision et ne pas commenter au-delà la décision de justice.

Il dispose maintenant d'un mois pour faire appel ou non du jugement devant le Conseil d'Etat





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