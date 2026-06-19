Le tribunal administratif de Paris autorise le concert de LFI pour la Fête de la musique

Le tribunal administratif de Paris a suspendu vendredi la décision du préfet de police d'interdire un concert de La France insoumise prévu sur la place de la République à l'occasion de la Fête de la musique. Le concert de LFI pour la Fête de la musique est donc finalement autorisé par la justice administrative.

Le tribunal administratif de Paris a suspendu vendredi la décision du préfet de police d'interdire un concert de La France insoumise prévu sur la place de la République à l'occasion de la Fête de la musique.

Ce concert organisé par LFI, qui assume de politiser l'événement festif qu'est la Fête de la musique, avait été annoncé dimanche soir. Le tribunal a estimé que les risques de troubles à l'ordre public invoqués par l'arrêté pour justifier l'interdiction n'étaient pas suffisamment justifiés par le préfet, en relevant qu'aucun des éléments produits ne permettait de les conforter.

L'arrêté litigieux, pris mercredi soir par la préfecture, relevait notamment que l'événement devait accueillir notamment le Comité Adama et sa fondatrice Assa Traoré, les rappeurs Médine et Soso Maness. La préfecture de police de Paris est dans son rôle, elle constate des risques de trouble à l'ordre public du fait d'invités qui ont tenu par le passé des propos injurieux notamment à l'encontre des forces de l'ordre, a appuyé jeudi matin la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon.

Le tribunal administratif de Paris a finalement autorisé le concert de LFI pour la Fête de la musique, qui avait été interdit par la préfecture de police. Le tribunal a relevé que les organisateurs de cette manifestation n'avaient prévu ni la participation d'Assa Traoré, ni celle des rappeurs Médine et Soso Maness.

Les magistrats ont également noté que les pièces versées au dossier ne permettaient pas de justifier l'existence de risques de troubles matériels à l'ordre public ou de la commission suffisamment certaine et éminente d'infractions pénales. Le concert de LFI pour la Fête de la musique est donc finalement autorisé par la justice administrative.

Le préfet de police s'est fondé sur la présence annoncée de ces personnalités pour caractériser le risque d'attirer un public hostile aux forces de l'ordre et de donner lieu à la diffusion de propos appelant à la haine, à la discrimination ou à la violence. Mais l'interdiction d'une réunion ne peut être décidée qu'en dernier recours, a jugé le tribunal administratif de Paris.

La Fête de la musique est un événement festif qui rassemble les Français, et il est inadmissible que des personnalités politiques puissent détourner cet événement pour leurs propres fins politiques. Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a tenté de se justifier face à la polémique, rappelant qu'il n'incitait pas à siffler la Marseillaise mais qu'il voulait expliquer le phénomène.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a rappelé que tout débordement durant la Fête de la musique, le 21 juin, ne serait pas toléré par les forces de l'ordre. Le président du Crif, Yonathan Arfi, a déclaré que le concert de LFI pour la Fête de la musique était légal mais qu'il était inopportun pour la démocratie.

Le Conseil représentatif des institutions juives de France est un machin d'extrême droite où tous les ans tous les ministres défilent pour aller bouffer, a accusé Jean-Luc Mélenchon, régulièrement accusé d'antisémitisme, notamment par le Crif





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