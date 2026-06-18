Le Trail des coteaux de la Seugne adapte ses parcours en raison de la canicule

Les organisateurs du Trail des coteaux de la Seugne, près de Jonzac, ont modifié horaires et parcours pour la 13e édition du 20 juin afin de faire face à la canicule. Priorité donnée à la sécurité avec des tracés ombragés, des départs en soirée et le retrait du parcours de 25 km.

face à la vague de chaleur annoncée pour ce samedi 20 juin, les organisateurs du Trail des coteaux de la Seugne ont décidé d'adapter l'événement afin de garantir la sécurité des participants.

La course, qui se tient traditionnellement à Sainte-Colombe près de Jonzac, a vu ses parcours modifiés pour privilégier les zones ombragées des bois. Les départs ont été décalés en fin de journée et le parcours de 25 kilomètres a été supprimé, remplacé par un 13 kilomètres avec remboursement de la différence. La course enfants a été annulée. Un dispositif renforcé de ravitaillement en eau a été mis en place avec quatre points d'eau sur le parcours de 13 km.

Les organisateurs de l'association Anima'sports proposent également un remboursement aux coureurs qui ne souhaiteraient plus participer. Le pot de l'amitié et le repas prévus en soirée sont maintenus. L'édition 2020 devait être la 13e édition de cette épreuve populaire de la région Nouvelle-Aquitaine, qui propose habituellement trois tracés de 5, 13 et 25 km sur des chemins vallonnés et boisés.

Cette adaptation illustre les défis logistiques auxquels doivent faire face les organisateurs d'événements sportifs face aux conditions météorologiques extrêmes de plus en plus fréquentes. La sécurité prime sur la performance, une décision saluée par les autorités et les participants





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