Le tournoi de Tarbes confirme le dynamisme de la pelote basque

Les finales du traditionnel tournoi de pelote basque de Tarbes se sont déroulées au trinquet tarbais dans une ambiance conviviale. Sept catégories ont été disputées, mettant en lumière des talents confirmés et émergents. L'événement, organisé par le Pilotari Club, a également accueilli un rassemblement des écoles de pelote pour promouvoir la discipline auprès des jeunes.

Le trinquet tarbais a été le théâtre d'une journée mémorable consacrée à la pelote basque , avec la tenue des finales du traditionnel tournoi organisé par le Pilotari-Club.

Cet événement a confirmé le rôle essentiel de l'association dans la promotion et la transmission de ce sport traditionnel. Dès le matin, les amateurs se sont pressés dans les gradins pour assister à une série de matchs intenses et de haut niveau, dans une atmosphère à la fois festive et empreinte de respect pour la discipline. En 3e série B, la paire Benazeth/Benazeth a remporté une victoire serrée, 40 à 37, face à Dumont/Buesa, démontrant un engagement sans faille.

En 4e série B, Lassarrette/Allue se sont imposés avec un score plus large, 40 à 29, contre Foubert/Bedes. Chez les vétérans de plus de 65 ans, Fourtine/Mazouat ont triomphé de Perez/Vinko, ajoutant une ligne à leur palmarès. La finale de 4e série A a tenu tous ses promesses en matière de suspense : Philippe/Trutet ont finalement battu Galbardi/Fontan 40 à 37 après un combat acharné.

En 3e série A, les favoris Boulestin/Arcemenso ont justifié leur statut en dominant Garoby/Sanchez 40 à 35. La catégorie mixte a vu la victoire de Candau/Candau, qui ont surpassé Delvalle/Da Silva 40 à 31. En 2e série, Escudero/Pujo ont maîtrisé他们的 finale contre Wanner/Caussade pour un succès 40 à 29. Chez les féminines, Calvo/Bijou se sont imposées avec autorité face à Candau/Lafaille sur le score de 40 à 22.

Enfin, la finale de 1re série a clôturé la journée en beauté avec la victoire éclatante de Philippe/Loustau contre Etchecopar/Prisse, 40 à 21. Parallèlement aux compétitions, un rassemblement des écoles de pelote a réuni vingt-quatre jeunes pelotaris provenant de Vic-en-Bigorre, Tarbes et Ger. Cette initiative visait à familiariser les nouvelles générations avec le sport, à travers des exercises ludiques et des démonstrations, dans un esprit de partage et de découverte.

Le président du club, Max Fourtine, a tenu à remercier chaleureusement l'ensemble des bénévoles qui ont œuvré pendant trois mois à la préparation de l'événement. Il a également exprimé sa gratitude envers les partenaires, notamment la municipalité de Tarbes, pour leur soutien financier et logistique. Une mention spéciale a été adressée au maire Pascal Claverie ainsi qu'aux élus Élisabeth Brunet et Michel Nogué, présents pour remettre les prix aux vainqueurs.

Cette réussite collective souligne une fois de plus la vitalité du Pilotari Club tarbais, qui continue de développer la pelote basque par l'organisation de tournois et par son Investissement dans la formation des jeunes, assurant ainsi la pérennité de cette tradition





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