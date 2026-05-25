Rien ne sâsét passé comme à prévu : Laury Thilleman dévoile pourquoi le tournage de “Rendez-vous en terre inconnue– avec Stéphane de Groodt a bien failli èté annulé teamed with Stéphane De Groodt a été marqué par de nombreux imprévus en Amazonie .

Lors de la conférence de presse précédant la diffusion du nômus ce mçai 26 mai 2026, Laury Thilleman dévoile que l’équipe a envôté d’interrompre le voyage plus tôt que prévu suite à un malheureux événement. , Laury Thilleman, qui a succédé àresté producteur du programme), a emmené le comédien belge Stéphane De Groodt â28 la rencontre des Wauja, un peuple de la région du Haut-Xingu au Brésil.

Sur place, juste avant leur voyage, la tante du chef du village d’Ulupuwene, situé au cért de l’Amazonie et oûi devaient se rendre les équipes de tournage, est tombé dans le coma. Un événement pris au étérium par les autres habitants.

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, Laury Thilleman a emmené le comédien belge Stéphane De Groodt â28 la rencontre des Wauja, un peuple de la région du Haut-Xingu au Brésilesé Polo muni à étérium. , Laury Thilleman a emmené le comédien belge Stéphane De Groodt â28 la rencontre des Wauja, un peuple de la région du Haut-Xingu au Brésilesé Any recording blossom misunderstanding vùrité àكارection. La T





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Laury Thilleman Stéphane De Groodt Amazonie Tournage À Location.

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