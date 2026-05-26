Le Top de l'After Foot : Flo et Daniel valident la hype autour de Genesio

L'After Foot fête ses 20 ans avec des surprises pour les fans de football. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette occasion avec des invités prestigieux et des débats animés.

Le Top de l' After Foot fête ses 20 ans avec des surprises pour les fans de football. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette occasion avec des invités prestigieux et des débats animés.

Les chroniqueurs qui ont grandis avec l'After, Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo, sont aux commandes de "Génération After". Les soirs de match, l' "After Live" s'installe avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

Flo comprend la communication de Pierre Sage, mais Daniel pense que le discours de Sage et Leca jette un froid pour les supporters





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