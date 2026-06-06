Le top 5 des nuisances touristiques que les habitants des Sables-d'Olonne ne supportent plus

Les habitants des Sables-d'Olonne expriment leurs préoccupations quant aux nuisances liées au tourisme estival et aux week-ends, selon un sondage recueillant 1500 réponses. Le stationnement, les incivilités, la circulation, le bruit et la gestion municipale sont les principaux points noirs.

Dans la station balnéaire des Sables-d'Olonne, le tourisme, poumon économique de la ville, engendre des tensions croissantes entre les résidents permanents et les visiteurs. Un récent sondage en ligne, qui a collecté plus de 1500 réponses, dont plus de 70% provenant d'habitants des Sables-d'Olonne eux-mêmes, fait le point sur les principales nuisances subies par la population locale.

Bien que non scientifique, cette enquête d'opinion offre un éclairage précieux sur le ressenti d'une partie de la population sablaise, qui souffre de plus en plus des dérives d'une fréquentation massive, particulièrement forte depuis une décennie, avec des pics records en 2023 et 2025. Si la majorité des répondants reconnaissent l'importance vitale du tourisme pour l'économie locale, ils n'en déplorent pas moins les inconvénients majeurs qui en découlent, notamment pendant la saison estivale (76,68% des citations), les autres vacances scolaires (42,54%) et les week-ends (37,17%).

Le palmarès des nuisances est sans équivoque. En tête, le problème du stationnement préoccupe 61,8% des sondés. La recherche d'une place devient un casse-tête, les visiteurs occupant très tôt les emplacements et contraignant les résidents à se garer loin, parfois à 800 mètres de leur domicile. Ce phénomène, perçu comme une pénalisation directe des locaux, alimente un sentiment d'injustice.

Vient ensuite la question des incivilités et du sentiment d'insécurité, cités par 59,72% des participants. Les dépôts sauvages, les déjections canines, les comportements agressifs souvent liés à l'alcool, ainsi que les troubles de voisinage causés par certains locataires de locations saisonnières, sont autant de exemples qui contribuent à une dégradation du cadre de vie. Certains habitants appellent à un renforcement de la présence policière et au maintien de l'éclairage public la nuit.

Les problèmes de circulation et les embouteillages chroniques inquiètent 59,14% des répondants, et ce malgré la mise en place de navettes gratuites. La cohabitation difficile entre les différents modes de transport, notamment les vélos, est également pointée du doigt, avec des demandes pour une verbalisation accrue des infractions. Le bruit, diurne et surtout nocturne, affecte quant à lui 31,28% des personnes interrogées.

Il provient de la circulation mais aussi des animations festives, et est souvent lié aux mêmes troubles de voisinage dans les locations saisonnières. Enfin, un quart des sondés (27,5%) estime que la gestion municipale de cet afflux touristique n'est pas efficace. Seuls 14% la jugent efficace, tandis que 31% la considèrent comme partiellement efficace. Sur les solutions, 39,9% des répondants plaident pour des mesures de régulation plus strictes du tourisme, et 34,9% sous certaines conditions.

Malgré ce tableau critique, une majorité de répondants (82,8%) considèrent que le tourisme reste un atout pour la ville, le positif l'emportant largement sur le négatif pour 41,37% d'entre eux. De nombreux commentaires témoignent d'une forme de résignation pragmatique : "C'est la vie d'une station balnéaire", "on ne peut pas tout avoir", "il faut tolérer pendant quelques mois".

Ces habitants, tout en demandant plus de respect et de régulation, reconnaissent l'ancrage du tourisme dans l'identité et l'économie des Sables-d'Olonne, appelant simplement à une cohabitation plus harmonieuse. Le sondage révèle ainsi une tension fondamentale entre l'attractivité touristique, source de prospérité, et la qualité de vie des résidents permanents, un défi que la municipalité devra continuer à appréhender avec nuance





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