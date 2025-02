Le thé vert : un allié précieux contre le syndrome métabolique

Le syndrome métabolique, souvent appelé syndrome de la bedaine, est une affection qui touche 20% de la population. Il se caractérise par un tour de taille important et augmente le risque de développer diverses pathologies. Le thé vert, riche en antioxydants, peut contribuer à lutter contre ce syndrome.

Souvent appelé le syndrome de la bedaine, le syndrome métabolique est généralement asymptomatique. Il affecte 20% de la population en moyenne et se caractérise par un tour de taille important. Cela augmente le risque de développer certaines pathologies comme le diabète de type 2, diverses maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle ou des troubles respiratoires comme les apnées du sommeil.

Les individus concernés ont également un risque accru de développer une maladie hépatique comme la stéato-hépatite non alcoolique (NASH). Comment le thé vert peut-il contribuer à lutter contre le syndrome métabolique ? Dans un article pour Eating Well, des expertes en nutrition rappellent qu'en plus d'adopter une alimentation équilibrée, boire régulièrement du thé vert permet d'améliorer son tour de taille. « Le thé vert est un ajout simple mais puissant à un mode de vie sain et peut jouer un rôle positif dans l'amélioration de la santé métabolique, en particulier pour ceux atteints de syndrome métabolique », explique Violeta Morris, une diététicienne américaine. Pourquoi ? Car le thé vert contient de puissants antioxydants appelés catéchines qui aident à combattre le syndrome métabolique. Et ces catéchines représentent environ 30% de la composition du thé vert. Le thé vert contient également une catéchine spécifique appelée gallate d'épigallocatéchine (EGCG). Cet antioxydant puissant peut vous aider à gérer votre diabète. En effet, différentes études ont montré que la molécule permet d'améliorer la résistance à l'insuline, de réduire le stress oxydatif et d'abaisser le taux de sucre dans le sang. « L'EGCG peut améliorer l'absorption du glucose, ce qui facilite la régulation de la glycémie par votre corps », explique la diététicienne Stacey Woodson. Le thé vert permet également, selon différentes études, d'améliorer son taux de mauvais cholestérol, caractéristique du syndrome métabolique. Enfin, la boisson possède des vertus pour la perte de poids, ce qui est primordial pour améliorer son tour de taille. « Le thé vert peut vous aider à perdre du poids, en particulier dans la région abdominale, ce qui est essentiel pour gérer le syndrome métabolique », confirme Violeta Morris. Boire son thé vert sans sucre, de préférence Pour profiter au maximum de ses bienfaits, les expertes préconisent de ne pas sucrer la boisson. « Limitez l'ajout d'édulcorants dans votre verre de thé vert, mais aussi le sucre ordinaire, les sirops, le miel, le sirop d'érable », conseillent-elles. « Trop de sucre peut augmenter votre glycémie et contribuer à une prise de poids indésirable ». Il serait effectivement dommage de perdre tous les avantages de la boisson, simplement parce qu'elle est trop sucrée. Les diététiciennes recommandent également de boire deux tasses par jour, avant ou après les repas, pour bénéficier d'un maximum de bienfaits. Enfin, pour un thé vert encore plus concentré, vous pouvez essayer le matcha. « Le matcha est une forme de thé vert en poudre obtenue en broyant des feuilles de thé entières en une poudre fine. Puisque vous consommez la feuille entière, le matcha est plus concentré en antioxydants, vitamines et minéraux que le thé vert infusé traditionnel », concluent-elles.





