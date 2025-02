Le TFC dévoile son troisième maillot, une ode à la violette et aux années 70

Le Toulouse Football Club a présenté son troisième maillot de la saison, conçu en collaboration avec la marque de vêtements Visionnaire, fondée par les rappeurs Bigflo et Oli. Ce maillot s'inspire de l'histoire du club avec un design qui mêle des violettes modernes à des logos d'époque.

Le Toulouse Football Club a dévoilé son tout nouveau maillot, le troisième de la saison, en collaboration avec Visionnaire , la marque de vêtements des frères rappeurs Bigflo et Oli . Ce maillot se distingue par ses violettes sur un fond blanc et ses logos d'époque, reflétant un esprit d'innovation et de rupture avec les codes traditionnels du football. La violette, symbole de Toulouse et ADN historique du club, se décline ici dans une version moderne.

Ce choix représente une grande première pour un maillot et s'inspire de la couleur mythique du club, adoptée dès 1979. Le nouveau maillot intègre également le logo de cette époque, ainsi que l'ancien emblème mythique de Nike, datant également des années 70. Pour découvrir ce troisième maillot, le TFC a opté pour un teasing original : pendant une semaine, un abribus près de la station de métro Jean-Jaurès a affiché un tee-shirt blanc sans aucune marque. Ce mardi matin, il a été remplacé par le nouveau maillot, dévoilant ainsi un visuel inédit. Le lancement a également été accompagné d'une vidéo sur les réseaux sociaux, postée par Bigflo et Oli, Damien Comolli, président du club, et quelques joueurs, notamment Guillaume Restes, Dayann Methalie et Pauline Monadier. Le maillot sera en vente à partir de mercredi, dans les boutiques du TFC et de Visionnaire, avec un tirage limité de 79 exemplaires par jour jusqu'au match contre le PSG.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Football TFC Visionnaire Bigflo Oli Maillot Violette Années 70 Football Ligue 1 PSG

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Toulouse : l’AS Hersoise ou le football social clubCe club de football, fondé en 1986 et niché au cœur de la Cité de l’Hers à Toulouse, est un des acteurs majeurs de la vie sociale du quartier. On y joue au football mais on y fait également de l’accompagnement scolaire !

Lire la suite »

Déception à Toulouse: Le TFC en panne défensiveAprès un début d'année prometteur, le TFC traverse une période difficile avec seulement 2 points sur 12 possibles en championnat. L'équipe peine à marquer des buts malgré des occasions nombreuses. Yann Gboho, habituellement décisif, est l'un des joueurs touchés par cette panne offensive. Le TFC espère retrouver son efficacité lors du match de Coupe de France face à Guingamp.

Lire la suite »

TFC: Trois mois après la Mosson, le club vise la zone européenneLe TFC a l'occasion de confirmer sa domination sur Montpellier et de s'installer confortablement dans la partie haute du classement de Ligue 1. L'objectif est de se rapprocher des places européennes, voire de doubler Lens et de se rapprocher de Lyon.

Lire la suite »

TFC : Un attaquant en approche pour renforcer l'attaque ?Après une nouvelle défaite face à Montpellier, le Toulouse Football Club (TFC) cherche à renforcer son attaque. Le club est intéressé par Lucas Di Yorio, un attaquant argentino-italien de 28 ans qui évolue en Brésil. Le TFC n'est pas le seul club à viser l'attaquant, l'Universidad de Chile est également intéressée.

Lire la suite »

Toulouse Tech Transfer : Un moteur de l'innovation et de la création d'entreprises à ToulouseToulouse Tech Transfer (TTT) est une société de transfert de technologie qui soutient la valorisation des innovations des centres de recherche publics toulousains. Depuis sa création en 2012, TTT a accompagné la naissance de 46 start-up, dont 17 dans les deux dernières années, créant ainsi 230 emplois et levant plus de 50 millions d'euros. TTT intervient également dans les transferts de technologies vers des entreprises industrielles existantes.

Lire la suite »

Team Toulouse : Un Nouveau Projet de Basket 3x3 à ToulouseTeam Toulouse, une nouvelle équipe de basket 3x3 professionnelle, s'engage dans le circuit mondial. Composée d'anciens joueurs de Paris 3x3, l'équipe est soutenue par la FFBB et bénéficie du soutien de partenaires locaux. L'équipe vise les Jeux Olympiques de 2024 et promet de faire briller le nom de Toulouse sur la scène internationale du basket 3x3.

Lire la suite »