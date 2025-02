Le Test Rénal de la Microalbuminurie : Une Prédiction Efficace du Risque Cardiovasculaire

Découvrez comment un simple test rénal, la microalbuminurie, peut dévoiler des informations cruciales sur votre risque de maladies cardiaques. Le cardiologue Sanjay Gupta explique pourquoi ce test, souvent négligé, peut être un indicateur précoce de problèmes cardiovasculaires.

Les maladies cardiovasculaires représentent la principale cause de décès dans le monde, entraînant environ 17,9 millions de décès chaque année. En France, elles occupent la deuxième place des causes de mortalité, après les cancers. Les professionnels de santé utilisent généralement des méthodes comme la mesure du cholestérol, de la tension artérielle ou l'électrocardiogramme pour évaluer les risques cardiovasculaires chez leurs patients.

Cependant, le cardiologue Sanjay Gupta met en avant une méthode de détection potentiellement plus efficace : le test rénal de la microalbuminurie. Gupta souligne que les marqueurs utilisés actuellement pour diagnostiquer les maladies cardiovasculaires peuvent être tardifs ou même erronés. En d'autres termes, lorsqu'un marqueur révèle une pathologie, un quart des patients ont déjà développé des complications. Il propose l'utilisation de la microalbuminurie, un test facile à réaliser, pour en savoir davantage sur le risque futur de maladie cardiaque. Ce test mesure la quantité d'albumine présente dans les urines, permettant d'évaluer le fonctionnement des reins. Pourquoi se concentrer sur les reins ? Gupta explique que la plupart des maladies cardiovasculaires sont causées par des processus nocifs affectant les vaisseaux sanguins. Ces processus dévastateurs se manifestent souvent d'abord dans les plus petits vaisseaux sanguins, notamment ceux des reins. La microalbuminurie peut indiquer un dysfonctionnement rénal précoce, signalant que les vaisseaux sanguins sont endommagés. Des études, comme le Strong Heart Study, ont démontré un lien significatif entre la microalbuminurie et les anomalies de la fonction cardiaque. De plus, les patients présentant une hypertension et une microalbuminurie sont plus susceptibles d'avoir un cœur plus épais et plus rigide. La microalbuminurie pourrait donc prédire le risque cardiovasculaire, même avant l'apparition de l'hypertension et du diabète





