Le tennis de table aide les demandeurs d'emploi à se trouver un travail

Un événement original a permis de rassembler des demandeurs d'emploi et des entreprises pour un entretien d'embauche sous forme de jeu de tennis de table.

Le tennis de table a permis de détendre les participants par rapport à un entretien d'embauche traditionnel. L'objectif n'était pas de détecter de nouveaux champions en herbe, mais de donner l'occasion à des demandeurs d'emploi de (re) trouver un travail auprès de cinq entreprises.

Ce mardi 26 mai, sous l'ombre salvatrice des platanes du complexe sportif Georges Carpentier à Paris XIIIe, l'activité sportive a permis de rassembler des bénévoles qui s'engagent contre la solitude. Les participants ont pu se détendre et se rencontrer dans un cadre amical, tout en étant évalués pour un entretien d'embauche. Les entreprises présentes ont pu rencontrer des candidats potentiels et évaluer leurs compétences.

Le tennis de table a permis de créer un environnement détendu et amical, idéal pour une rencontre entre les participants et les entreprises. Les bénévoles qui s'engagent contre la solitude ont pu faire preuve de leur engagement et de leur volonté de lutter contre la solitude. Le complexe sportif Georges Carpentier a offert un cadre idéal pour cette activité, avec ses platanes et son environnement sportif. Les participants ont pu se sentir à l'aise et se détendre pendant l'activité.

Les entreprises présentes ont pu évaluer les compétences des candidats et prendre des décisions éclairées. Le tennis de table a permis de créer un lien entre les participants et les entreprises, et de favoriser la rencontre entre les deux parties. Les bénévoles qui s'engagent contre la solitude ont pu faire preuve de leur engagement et de leur volonté de lutter contre la solitude.

Le complexe sportif Georges Carpentier a offert un cadre idéal pour cette activité, et les participants ont pu se sentir à l'aise et se détendre pendant l'activité





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