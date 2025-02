Le Temps Passe sur le Petit Patrimoine de Figeac

Deux éléments du patrimoine local figeacois, un cadran solaire et une statue de la Vierge, montrent des signes de fatigue et menacent de disparaître. Ces témoins du XVIIIe siècle, exposés aux intempéries et au passage du temps, illustrent l'importance de protéger les traces du passé.

Paradoxalement, au moment où la place Carnot et la halle retrouvaient leur splendeur, deux éléments du petit patrimoine local , situés dans le même périmètre, montraient des signes de fatigue, dus aux intempéries et au passage du temps. Le premier est le cadran solaire qui, depuis le XVIIIe siècle, ornait la façade du bâtiment abritant aujourd'hui la librairie Champollion.

À la limite du premier et du deuxième étage, appuyé sur une corniche, il était simplement collé aux pierres de taille et ceint d'un solin de mortier. Fabriqué dans un « calcaire poisseux », selon Fabien Paramelle, artisan maçon, il avait subi les alternances de gel et de pluie depuis sa pose. Extrêmement fragilisé, il n'a pas résisté à l'hiver et s'est détaché soudainement, se brisant en nombreux morceaux sur le pavé, fort heureusement un lundi où il n'y avait personne place Carnot. Désormais irrécupérable, le seul élément qui reste est l'aiguille de fer donnant l'heure, ornée d'une sorte de tête de dragon. « Il est dommage de n'avoir pu conserver ce témoignage du XVIIIe siècle, certainement utile à l'époque, car il indiquait l'heure aux passants, explique Priscilla Malagutti du service du Patrimoine. Il faisait partie de ces éléments que l'on ne voit pas forcément, mais qui méritent qu'on les protège. » Le deuxième objet patrimonial en danger, situé à 15 mètres du cadran solaire, est la statue de la Vierge, située à l'angle des rues Séguier, d'Aujou et de la République. Face à la boucherie et reposant sur un socle en cul-de-poule, elle est partiellement protégée par une niche creusée dans la bâtisse, dont le toit n'est autre qu'une superbe coquille Saint-Jacques, certainement un point de passage pour les pèlerins se rendant à Compostelle et rejoignant l'hôpital de la ville. Près de la Vierge, sur un pan de crépi, une inscription aujourd'hui pratiquement illisible, mais que certains ont eu l'intelligence de préserver. On peut y lire en deux alexandrins : « Chrétien en souvenir, une douce prière. Lève tes yeux vers moi et reconnais ta mère. » Mais là également, le temps est passé : « Il faudrait tout d'abord faire un scanner en 3D de l'ensemble, pour en garder toutes les proportions, avant de le restaurer, indique Fabien Paramelle. Ce serait dommage de perdre à jamais ces traces du passé. » Il est à noter que de nombreux éléments du petit patrimoine local fleurissent encore sur les façades figeacoises, dont un autre cadran solaire, au-dessus du supermarché Leclerc, rue Clermont. Il suffit de lever les yeux pour les découvrir





