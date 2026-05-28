Le PSG et Arsenal s'opposeront samedi à Budapest dans une lutte qui devrait être engagée à ce niveau. Le sujet a été beaucoup évoqué au cours de la saison de Premier League, mais le constat reste valable en Ligue des champions.

Le temps de jeu effectif sera l'une des clés de la finale de la Ligue des champions. Arsenal , réputé pour son efficacité sur phases arrêtées , prend beaucoup de temps pour les exploiter, quitte à faire chuter de manière significative le temps de jeu effectif .

Le PSG, en revanche, veut accélérer et contrôler le tempo des matches. Les deux équipes s'opposeront samedi à Budapest, dans une lutte qui devrait être engagée à ce niveau. Le sujet a été beaucoup évoqué au cours de la saison de Premier League, mais le constat reste valable en Ligue des champions : Arsenal accorde beaucoup d'importance aux phases arrêtées. Et cela a des conséquences.

Lors des rencontres de Ligue des champions impliquant les Gunners, le pourcentage de temps de jeu effectif s'élève à 56,6 %. Pour le PSG, cela approche les 60 %, une barre franchie par plusieurs formations qualifiées pour la Ligue des champions.

L'écart ne semble pas énorme entre les deux finalistes de la C1, mais de nombreux paramètres jouent beaucoup sur cette statistique, à commencer par le volume de buts marqués et encaissés, qui a été important durant les matches auxquels ont pris part les Parisiens : il y en a notamment eu 25 sur les six dernières rencontres, contre huit seulement pour les Londoniens. Pour l'équipe de Mikel Arteta, l'explication est toute trouvée : elle prend un temps certain sur chaque coup de pied arrêté.

L'exemple des corners est assez symptomatique, puisqu'il faut plus de 47 secondes en moyenne pour qu'ils soient frappés par Arsenal, contre un peu moins de 30 secondes pour le PSG. Pour le club anglais, c'est encore plus long qu'en Premier League (44,3). De quoi permettre aux joueurs de se placer tranquillement dans la surface, en suivant toutes les phases arrêtées confondues, les Gunners restent premiers de ce classement, dans l'absolu anecdotique.

Cette volonté de jouer lentement témoigne de la propension de ces derniers à vouloir contrôler les matches, à réduire le nombre d'événements imprévus, à ne pas laisser s'installer un rythme trop frénétique. Il n'y aura probablement pas de surprise dans ce domaine, samedi. Le champion de Premier League n'utilise toutefois pas les phases arrêtées uniquement pour gérer le tempo des matches.

Ces dernières servent avant tout à débloquer les parties, même si l'efficacité n'a pas été totalement au rendez-vous en Ligue des champions. Les coéquipiers de William Saliba ont inscrit seulement cinq buts de cette manière en C1 (trois seulement à la suite de corners), soit 0,36 par match contre 21 en Championnat (18 à la suite de corners), soit 0,60 par partie.

Arsenal a tenté un peu plus de corners courts qu'en Premier League, mais près des deux tiers atterrissent quand même dans les six mètres et tous ont été frappés rentrants, lorsqu'il s'est agi d'atteindre la surface





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